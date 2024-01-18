Біатлон: Українець перед ЧС показав найкращий результат сезону на етапі Кубка світу
Артем Прима став дев'ятим в короткій індивідуальній гонці на етапі Кубка світу в Антхольці та показав найкращий результат українців в особистих змаганнях у сезоні
Про це повідомляє Еспресо.TV.
В Італії на дистанції 15 км Прима заробив одну штрафну хвилину та відстав від переможця - норвежця Йоганнеса Тінгнеса Бьо на 2 хв 38,8 сек та фінішував дев'ятим. Срібло виграв інший біатлоніст з Норвегії - Тар'єй Бьо, бронзу - Йоганнес Кюн з Німеччини.
Прима показав найкращий результат збірної України в сезоні в особистих гонках. До цього він належав Анастасії Меркушиній, яка стала десятою в гонці переслідування на етапі Кубка світу в Ланцергайде (Швейцарія).
Етап Кубка світу в Антхольці є останнім перед чемпіонатом світу - 2024, який відбуватиметься з 7 до 18 лютого в чеському Нове Мєсто.
Результат
Кубок світу
Антхольц, Італія
Чоловіки. Коротка індивідуальна гонка на 15 км
18 січня
1. Йоганнес Тінгнес Бьо (Норвегія) 37:28,0 (0 штрафних хвилин)
2. Тар'єй Бьо (Норвегія) - відставання 1:36,1 (2)
3. Йоханнес Кюн (Німеччина) +1:44,0 (2)
9. Артем Прима (Україна) +2:38,8 (1)
57. Артем Тищенко (Україна) +5:56,6 (4)
77. Денис Насико (Україна) +7:25,9 (6)
80. Тарас Лесюк (Україна) +7:31,8 (6)
81. Дмитро Грущак (Україна) +7:51,3 (5)
- 10 січня жіноча збірна України посіла п'яте місце на етапі Кубка світу в Рупольдингу та показала свій найкращий результат у сезоні в естафеті.
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