Біатлон: Українець перед ЧС показав найкращий результат сезону на етапі Кубка світу

Про це повідомляє Еспресо.TV.

В Італії на дистанції 15 км Прима заробив одну штрафну хвилину та відстав від переможця - норвежця Йоганнеса Тінгнеса Бьо на 2 хв 38,8 сек та фінішував дев'ятим. Срібло виграв інший біатлоніст з Норвегії - Тар'єй Бьо, бронзу - Йоганнес Кюн з Німеччини.

Прима показав найкращий результат збірної України в сезоні в особистих гонках. До цього він належав Анастасії Меркушиній, яка стала десятою в гонці переслідування на етапі Кубка світу в Ланцергайде (Швейцарія).

Етап Кубка світу в Антхольці є останнім перед чемпіонатом світу - 2024, який відбуватиметься з 7 до 18 лютого в чеському Нове Мєсто.

Результат

Кубок світу

Антхольц, Італія

Чоловіки. Коротка індивідуальна гонка на 15 км

18 січня

1. Йоганнес Тінгнес Бьо (Норвегія) 37:28,0 (0 штрафних хвилин)

2. Тар'єй Бьо (Норвегія) - відставання 1:36,1 (2)

3. Йоханнес Кюн (Німеччина) +1:44,0 (2)

9. Артем Прима (Україна) +2:38,8 (1)

57. Артем Тищенко (Україна) +5:56,6 (4)

77. Денис Насико (Україна) +7:25,9 (6)

80. Тарас Лесюк (Україна) +7:31,8 (6)

81. Дмитро Грущак (Україна) +7:51,3 (5)