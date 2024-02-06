Біатлон: збірна України назвала склад на змішану естафету на ЧС-2024
У змішаній естафеті, якою 7 лютого відкриється чемпіонат світу - 2024, за збірну України виступлять Артем Прима, Дмитро Підручний, Ірина Петренко та Юлія Джима
Про це повідомляє Суспільне.Спорт.
У класичній змішаній естафеті 4х6 км Україну представлятимуть Артем Прима, Дмитро Підручний, Ірина Петренко та Юлія Джима.
Цією гонкою у чеському Нове Место відкриється чемпіона світу - 2024. Біатлоністи вийдуть на старт о 18:20 за київським часом.
Розклад ЧС-2024 з біатлону
7 лютого. 18:20. Змішана естафета, 4х6 км
9 лютого. 18:20. Жінки. Спринт, 7,5 км
10 лютого. 18:05. Чоловіки. Спринт, 10 км
11 лютого. 15:30. Жінки. Гонка переслідування, 10 км
11 лютого. 18:05. Чоловіки. Гонка переслідування, 12,5 км
13 лютого. 18:10. Жінки. Індивідуальна гонка, 15 км
14 лютого. 18:10. Чоловіки. Індивідуальна гонка, 20 км
15 лютого. 19:00. Одиночна змішана естафета
17 лютого. 14:45. Жінки. Естафета, 4х6 км
17 лютого. 17:30. Чоловіки. Естафета, 4х7,5 км
18 лютого. 15:15. Жінки. Масстарт, 12,5 км
18 лютого. 17:30. Чоловіки. Масстарт, 15 км
- 26 січня Христина Дмитренко стала третьою у спринті на 7,5 км та принесла Україні єдину медаль чемпіонату Європи.
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