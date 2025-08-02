Блискавичні перемоги "Динамо", "Шахтаря" і "Полісся" у єврокубках, а s1mple пішов з NaVi: огляд новин українського спорту за тиждень

"Динамо", "Шахтар" і "Полісся" подолали 2-й раунд кваліфікації єврокубків

Цього тижня відбулись повторні матчі 2-х кваліфай-раундів в усіх єврокубках.

У Лізі чемпіонів київське "Динамо" знову розгромило мальтійський "Хамрун Спартанс" (6:0 за сумою двох матчів). Далі на українську команду чекає кіпріотський "Пафос", команди зустрінуться вже 5 серпня.

У Лізі Європи донецький "Шахтар" підтвердив свій рівень і знову виявився кращим за турецький "Бешикташ". Після першої перемоги (4:2), у другому матчі "гірники" обіграли турків з рахунком 2:0. У наступному відбірковому раунді "Шахтар" гратиме з грецьким "Панатінаїкосом", перша зустріч відбудеться вже 7 серпня.

У Лізі конференцій в України є перші втрати. З єврокубків вилетіла "Олександрія", яка за сумою двох матчів програла сербському "Партизану" з рахунком 0:6. Водночас боротьбу продовжує житомирське "Полісся". "Вовки" вибили андоррську "Санта Колому" (5:3), і 7 серпня зіграють з угорським "Пакш".

"Шахтар", фото: gettyimages

S1mple остаточно покинув кіберспортивний клуб NAVI

Після завершення BLAST.tv Austin Major 2025 клубу NAVI надійшло кілька пропозицій щодо продажу s1mple, які передали на розгляд кіберспортсмену.

"Сьогодні ми хочемо оголосити, що після 9 років з клубом s1mple залишає Natus Vincere. Ми неймовірно вдячні Саші за шлях, що ми пройшли разом: за численні трофеї та феноменальний 2021 рік з перемогами на PGL Major Stockholm, Intel Grand Slam та інших ключових івентах, за незабутні емоції від матчів та яскраві хайлайти, які назавжди залишаться в серцях фанатів", - йдеться у повідомленні.

У клубі додали, що в складі NAVI s1mple тричі ставав найкращим гравцем світу та заробив 21 медаль MVP.

У той же день BC Game повідомив, що вони підписують українця.

"Ми раді повідомити, що Олександр s1mple Костилєв офіційно приєднується до BC Game. S1mple, якого багато хто вважає одним з найкращих гравців CS усіх часів, приносить із собою спадщину неперевершених навичок, досвід чемпіонатів і жагу до нових перемог", - зазначили в BC Game.

Снайпер NAVI Олександр "s1mple" Костилєв, фото: Getty Images

Історичне досягнення українок на ЧЄ з пляжного волейболу

Цього тижня Тетяна Лазаренко і Марина Гладун вийшли до півфіналу чемпіонату Європи з пляжного волейболу. У чвертьфінальному матчі українська пара виявилась кращою за дует нідерландок Мілу Кенінк та Раїсу Шоон. Поєдинок закінчився з рахунком 2:0 (21-18, 22-20).

"Ми дуже раді, бо це уперше, коли українська пара виходить у півфінал жіночого Євро. Це історія", - сказала Лазаренко у післяматчевому коментарі.

Історичний півфінальний матч відбудеться в суботу, 2 серпня. Початок орієнтовно о 16:00 за Києвом.

Тетяна Лазаренко і Марина Гладун, фото: Getty Images

УПЛ повернулась!

Справжнє свято для фанатів українського футболу. У пʼятницю стартував новий сезон нашої Премʼєр-ліги. Стартові матчі закінчились з ідентичним рахунком - 2:1. "Колос" вдома" обіграв "Кривбас", а "Рух" показав себе краще за "Полтаву".

Центральним матчем 1-го туру є протистояння львівських "Карпат" і житомирського "Полісся" - команд, яким прогнозують боротьбу за бронзові медалі УПЛ. Перша зустріч команд відбудеться у неділю, початок о 18:00.

"Динамо" у першому турі зустрічається з "Вересом", а "Шахтар" з новачком ліги - "Епіцентром".

фото: ФК "Карпати"

Теніс: впевнений старт українок у Монреалі

Цього тижня у канадському Монреалі стартував престижний турнір WTA, де змагаються одразу 4 українки - Еліна Світоліна, Марта Костюк, Даяна Ястремська і Юлія Стародубцева.

Світоліна стартувала на турнірі з 1/32 фіналу. У першому матчі вона здолала "нейтральну" Каміллу Рахімову (7:5, 6:2), а у наступному - розгромила ще одну "нейтральну" суперницю Анну Калінську (6:1, 6:1).В 1/8 фіналу на українку чекає американка Аманда Анісімова.

Костюк почала турнір з перемоги над чемпіонкою Вімблдону-2023 Маркетою Вондроушовою (2:6, 6:3, 6:2). Далі українка пройшла ексросіянку, а зараз австралійку, Дарію Касаткіну (3:6, 6:3, 7:6). В 1/8 фіналу українка гратиме проти 32-ї ракетки світу Маккартні Кесслер.

Ястремська стартувала у Канаді з перемоги над колумбійкою Камілою Осоріо (3:6, 7:6, 6:2). В 1/16 фіналу українка стала авторкою однієї з головних сенсацій турніру, обігравши 8-му сіяну Емму Наварро з рахунком 7:5, 6:4. Далі Ястремська гратиме проти казахстанки Єлени Рибакіної.

Стародубцева єдина з українок, яка починала турнір з 1/64 фіналу. У першому матчі вона перемогла китаянку Яфань Ван (6:7, 6:4, 6:4), а після цього здолала Магдалену Фреч (6:1, 6:1) і вперше в кар'єрі пробилася до третього раунду турніру рівня WTA 1000. Проте у наступному колі вона поступилася Кларі Таусон (3:6, 0:6), завершивши свій виступ у Монреалі.

Матчі 1/8 фіналу стартують вже сьогодні ввечері. У грі залишаються Світоліна, Костюк і Ястремська.

Еліна Світоліна, фото: Getty Images