ЧС з біатлону: Україна назвала склад на одиночну змішану естафету
Тренерський штаб збірної України з біатлону визначився зі складом на одиночну змішану естафету
Про це повідомляє "Суспільне Спорт".
Україну в одиночній змішаній естафеті представлять Дмитро Підручний та Анастасія Меркушина. Хоча раніше основною претенденткою на місце у синглміксті була Ірина Петренко. Проте через проблеми зі здоров'ям вона пропустить гонку.
Одиночна змішана естафета на ЧС з біатлону пройде у четвер, 15 лютого. Початок о 19:00 за київським часом.
- Ввечері вівторка, 13 лютого, відбулась жіноча індивідуальна гонка на чемпіонаті світу з біатлону. Найкращий результат серед українок показала Христина Дмитренко. Вона фінішувала на 8-й позиції.
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