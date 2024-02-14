ЧС з біатлону: Україна назвала склад на одиночну змішану естафету

Про це повідомляє "Суспільне Спорт".

Україну в одиночній змішаній естафеті представлять Дмитро Підручний та Анастасія Меркушина. Хоча раніше основною претенденткою на місце у синглміксті була Ірина Петренко. Проте через проблеми зі здоров'ям вона пропустить гонку.

Одиночна змішана естафета на ЧС з біатлону пройде у четвер, 15 лютого. Початок о 19:00 за київським часом.