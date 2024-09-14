Дорощук став віцечемпіоном фіналу сезону "Діамантової ліги"

Про це повідомляє Еспресо.TV.

У фіналі "Діамантової ліги" зі стрибків у висоту українець Олег Дорощук повторив свій особистий рекорд - 2,31 м. Цей результат приніс нашому спортсмену срібну нагороду.

Золото здобув італієць Джанмарко Тамбері. Показник олімпійського чемпіона - 2,34 м.

Як пише "Трибуна", Дорощук міг не виступити у фіналі. Українець потрапив до престижних змагань завдяки відмові Гаміша Керра й Мутаза Баршима – першого і четвертого стрибунів у рейтингу.

Це дебютний фінал Олега Дорощука у "Діамантовій лізі". На Олімпіаді у Парижі українець став шостим.

"Діамантова ліга"

Стрибки у висоту. Фінал. Чоловіки

14 вересня

1. Джанмарко Тамбері (Італія) — 2,34 м.

2. Олег Дорощук (Україна) — 2,31 м.

3. Ву Сан Хьок (Республіка Корея) — 2,25 м.