Дорощук став віцечемпіоном фіналу сезону "Діамантової ліги"
У суботу, 14 вересня, український стрибун у висоту Олег Дорощук здобув срібло у фіналі "Діамантової ліги"
Про це повідомляє Еспресо.TV.
У фіналі "Діамантової ліги" зі стрибків у висоту українець Олег Дорощук повторив свій особистий рекорд - 2,31 м. Цей результат приніс нашому спортсмену срібну нагороду.
Золото здобув італієць Джанмарко Тамбері. Показник олімпійського чемпіона - 2,34 м.
Як пише "Трибуна", Дорощук міг не виступити у фіналі. Українець потрапив до престижних змагань завдяки відмові Гаміша Керра й Мутаза Баршима – першого і четвертого стрибунів у рейтингу.
Це дебютний фінал Олега Дорощука у "Діамантовій лізі". На Олімпіаді у Парижі українець став шостим.
"Діамантова ліга"
Стрибки у висоту. Фінал. Чоловіки
14 вересня
1. Джанмарко Тамбері (Італія) — 2,34 м.
2. Олег Дорощук (Україна) — 2,31 м.
3. Ву Сан Хьок (Республіка Корея) — 2,25 м.
- У п’ятницю, 13 вересня, пройшов фінал "Діамантової ліги" у жіночих стрибках у висоту, переможницею стала Ярослава Магучіх.
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