Дуейн "Скеля" Джонсон планує повернутися на ринг WWE після десятирічної паузи

Про це повідомляє Deadline.

У виданні зазначили, що Джонсон не брав участі в боях WWE з 2013 року після останнього поєдинку з Джоном Сіною, перш ніж обидва стали кінозірками.

На початку квітня Джонсон готується повернутися з відставки і зустрітися на турнірі WrestleMania зі своїм двоюрідним братом Рейнсом, який був чинним чемпіоном понад 1200 днів. Суперники належать до однієї відомої борцівської родини Аноаї і називають один одного двоюрідними братами.

У четвер у Лас-Вегасі відбудеться пресконференція WWE, на якій буде підтверджено факт поєдинку.

Довкола цієї широко розрекламованої події розділилися думки в соціальних мережах, причому кількість фанатів, які негативно ставляться до ідеї повернення Джонсона, не менша, ніж тих, хто вітає його повернення.

Повернення Джонсона відбулося після його призначення до ради директорів компанії TKO, яка була створена після злиття UFC та WWE в результаті угоди на суму 13,7 мільярда доларів.

Компанія також надала Джонсону повну торговельну марку його псевдоніму The Rock після того, як він підписав угоду про надання послуг та мерчандайзинг із бізнесом.