Дві українки здобули відразу шість медалей на ЧЄ з важкої атлетики
Ганна Давидова і Світлана Самуляк здобули одразу шість медалей у третій день чемпіонату Європи з важкої атлетики у категорії до 64 кг
Про це повідомляє "Суспільне. Спорт".
Українки розпочали змагання з ривку, у якому Світлана Самуляк виконала спробу на 101 кг та завоювала малу золоту медаль. Давидова стала другою з результатом у 100 кг.
Натомість у поштовху боротьбу українським атлеткам нав'язала полька Вікторія Волк. Вона подужала 121 кг і здобула мале "золото", випередивши Давидову (120 кг). Самуляк показала третій результат — 118 кг.
За сумою багатоборства чемпіонкою Європи стала Ганна Давидова. Срібна нагорода дісталась Світлані Самуляк, яка мінімально поступилась партнерці по збірній. Загалом Давидова і Самуляк принесли Україні шість медалей, з них дві — великі.
Україна здобула вже десять нагород на Євро-2024, з них три — великі: два "золота" і "срібло". Збірна посідає друге місце у медальному заліку усіх нагород, поступаючись лише Туреччині (15).
- 13 лютого Павло Заліпський здобув на ЧЄ-2024 "малу" срібну медаль у ривку в категорії до 61 кг.
- 14 лютого Каміла Конотоп здобула золоту медаль у категорії до 59 кг.
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