Дві українки здобули відразу шість медалей на ЧЄ з важкої атлетики

Про це повідомляє "Суспільне. Спорт".

Українки розпочали змагання з ривку, у якому Світлана Самуляк виконала спробу на 101 кг та завоювала малу золоту медаль. Давидова стала другою з результатом у 100 кг.

Натомість у поштовху боротьбу українським атлеткам нав'язала полька Вікторія Волк. Вона подужала 121 кг і здобула мале "золото", випередивши Давидову (120 кг). Самуляк показала третій результат — 118 кг.

За сумою багатоборства чемпіонкою Європи стала Ганна Давидова. Срібна нагорода дісталась Світлані Самуляк, яка мінімально поступилась партнерці по збірній. Загалом Давидова і Самуляк принесли Україні шість медалей, з них дві — великі.

Україна здобула вже десять нагород на Євро-2024, з них три — великі: два "золота" і "срібло". Збірна посідає друге місце у медальному заліку усіх нагород, поступаючись лише Туреччині (15).