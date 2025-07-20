Дюбуа не з'явився на пресконференцію після поразки від Усика

Про це повідомляє Tribuna.com.

Натомість у пресконференції взяв участь промоутер Дюбуа Френк Воррен.

Після видовищного поєдинку проти Олександра Усика за титул абсолютного чемпіона світу у надважкій вазі, британський боксер Даніель Дюбуа прокоментував свою поразку, віддавши належне українському супернику та пообіцявши повернення.

"Я мушу віддати йому належне за виступ. Я виклався на повну", — заявив Дюбуа відразу після завершення бою. — "Це був просто один день. Можливо, деякі речі я міг би зробити краще, але заслуги цього чоловіка беззаперечні. Я ще повернусь".

У бою, де кожен раунд міг змінити хід подій, Дюбуа зізнався, що намагався дотримуватися плану тренерського штабу, проте Усик виявився надто складним опонентом: "Я просто бився, повністю був у бою. Я намагався підіймати темп раунд за раундом, але маємо те, що маємо".

Попри розчарування, британець зберіг гідність і подякував фанатам за підтримку.

"Я хочу подякувати всім, хто прийшов. Я зробив все, що міг. Ми попрацюємо над помилками та повернемося знову", - виголосив він.