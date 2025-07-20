Дюбуа не з'явився на пресконференцію після поразки від Усика
Колишній володар титулу IBF у надважкій вазі Даніель Дюбуа не прийшов на пресконференцію після поразки від абсолютного чемпіона світу в надважкій вазі Олександра Усика
Про це повідомляє Tribuna.com.
Натомість у пресконференції взяв участь промоутер Дюбуа Френк Воррен.
Після видовищного поєдинку проти Олександра Усика за титул абсолютного чемпіона світу у надважкій вазі, британський боксер Даніель Дюбуа прокоментував свою поразку, віддавши належне українському супернику та пообіцявши повернення.
"Я мушу віддати йому належне за виступ. Я виклався на повну", — заявив Дюбуа відразу після завершення бою. — "Це був просто один день. Можливо, деякі речі я міг би зробити краще, але заслуги цього чоловіка беззаперечні. Я ще повернусь".
У бою, де кожен раунд міг змінити хід подій, Дюбуа зізнався, що намагався дотримуватися плану тренерського штабу, проте Усик виявився надто складним опонентом: "Я просто бився, повністю був у бою. Я намагався підіймати темп раунд за раундом, але маємо те, що маємо".
Попри розчарування, британець зберіг гідність і подякував фанатам за підтримку.
"Я хочу подякувати всім, хто прийшов. Я зробив все, що міг. Ми попрацюємо над помилками та повернемося знову", - виголосив він.
- 19 липня в Лондоні український боксер Олександр Усик переміг нокаутом британця Даніеля Дюбуа в бою за титул абсолютного чемпіона світу в надважкій вазі.
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