Спорт і політика перетинаються, - олімпійська чемпіонка Харлан пояснила, чому наші спортсмени не повинні фотографуватись з росіянами
Славетна фехтувальниця Ольга Харлан переконана, що українським спортсменам краще не фотографуватись із росіянами
Про це повідомляє YouTube-канал DOROTYE.
За словами Харлан, спорт і політика перетинаються, тому українським спортсменам краще не фотографуватися з російськими:
"У мене немає фотографій з ними. Але я б, напевно, утрималася від цього. Як би хто не говорив, що спорт поза політикою. Це завжди суб'єктивна штука. На жаль, вони перетинаються, тому я б утрималася від фотографій. Я шанобливо ставлюся до всіх своїх суперниць з інших країн і з Росії. Я дуже поважаю їх, а вони поважають мене. У такій ситуації, яка у нас в країні, краще цього не робити", - сказала фехтувальниця.
За свою кар'єру Ольга Харлан завоювала 4 олімпійські медалі (1 золото, 1 срібло і 2 бронзи), є шестиразовою чемпіонкою світу і восьмиразовою чемпіонкою Європи. Вона є найтитулованішою українською спортсменкою.
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