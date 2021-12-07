Спорт і політика перетинаються, - олімпійська чемпіонка Харлан пояснила, чому наші спортсмени не повинні фотографуватись з росіянами

Про це повідомляє YouTube-канал DOROTYE.



За словами Харлан, спорт і політика перетинаються, тому українським спортсменам краще не фотографуватися з російськими:



"У мене немає фотографій з ними. Але я б, напевно, утрималася від цього. Як би хто не говорив, що спорт поза політикою. Це завжди суб'єктивна штука. На жаль, вони перетинаються, тому я б утрималася від фотографій. Я шанобливо ставлюся до всіх своїх суперниць з інших країн і з Росії. Я дуже поважаю їх, а вони поважають мене. У такій ситуації, яка у нас в країні, краще цього не робити", - сказала фехтувальниця.

За свою кар'єру Ольга Харлан завоювала 4 олімпійські медалі (1 золото, 1 срібло і 2 бронзи), є шестиразовою чемпіонкою світу і восьмиразовою чемпіонкою Європи. Вона є найтитулованішою українською спортсменкою.

9 вересня навколо Ярослави Магучіх виник новий скандал, після того, як вона знову сфотографувалась з Марією Ласіцкене після фіналу "Діамантової ліги".

10 вересня Магучіх заявила, що знову знялася з росіянкою Ласіцкене на прохання Каміли Ліцвінко з Польщі.

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