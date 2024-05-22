IBF висунула Усику умову збереження титулу абсолютного чемпіона світу

Про це повідомляє WBN.

За словами президента Міжнародної боксерської федерації Деріла Піплса, за правилами організації Олександр Усик має провести наступний бій проти обов'язкового претендента на титул IBF Філіпа Хрговіча з Хорватії. Проте чинний чемпіон може звернутися з проханням про виняток, аби зберегти пояс.

"Чинний чемпіон може попросити зробити виняток із будь-якого правила IBF", - сказав Піплс і зауважив, що наразі українець цього ще не зробив.

Читайте також: Усик - абсолютний чемпіон світу, Ребров обрав футболістів для Євро-2024: огляд українського спорту за тиждень

Водночас промоутер українського боксера Олександр Красюк запевнив, що звернеться з таким проханням до федерації.

"Звичайно, ми проситимемо IBF про виняток з правил", – зазначив Красюк.

Якщо IBF піде на поступки, Олександр Усик збереже статус абсолютного чемпіона світу, який передбачає володіння одразу усіма чотирма поясами. Українець також утримує титули WBO (Всесвітньої боксерської організації), WBA (Всесвітньої боксерської асоціації) та WBC (Всесвітньої боксерської ради).

Водночас Олександр Усик буде зобов'язаний після жовтневого реваншу з британцем Тайсоном Ф'юрі провести бій з переможцем поєдинку між Філіпом Хрговічем та британцем Даніелем Дюбуа, який заплановано на 1 червня.