Спорт із Провансу: у Києві за участі посла Франції відкрили майданчики для гри в петанк
24 травня у Києві відбулося відкриття майданчиків для гри в петанк
Про це повідомляє пресслужба КМДА у Telegram
Майданчики для гри в петанк відкрили у парку "Орлятко" (Солом'янський район), у Куренівському парку (Подільський район) та у парку "Нивки" (Шевченківський район).
Доступ до майданчиків для гри в петанк є безплатний. Кожен охочий зіграти може звернутися до відповідальної людини, контакти якої зазначені на стенді біля майданчика та отримати необхідне спорядження для гри під заставу.
Участь у відкритті одного з майданчиків взяв надзвичайний і повноважний посол Франції в Україні Етьєн де Понсен і заступник голови КМДА Петро Пантелеєв.
Петанк - це популярна в Європі гра з простими правилами: стоячи всередині кола, кинути металеві кулі якомога ближче до маленької дерев'яної кулі (кошонет або поросятко), набравши більше очок за команду суперників. У своїй сучасній формі гра виникла в 1907 році у Провансі, на півдні Франції.
Фото: КМДА
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