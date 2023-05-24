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Майданчики для гри в петанк відкрили у парку "Орлятко" (Солом'янський район), у Куренівському парку (Подільський район) та у парку "Нивки" (Шевченківський район).

Доступ до майданчиків для гри в петанк є безплатний. Кожен охочий зіграти може звернутися до відповідальної людини, контакти якої зазначені на стенді біля майданчика та отримати необхідне спорядження для гри під заставу.

Участь у відкритті одного з майданчиків взяв надзвичайний і повноважний посол Франції в Україні Етьєн де Понсен і заступник голови КМДА Петро Пантелеєв.

Петанк - це популярна в Європі гра з простими правилами: стоячи всередині кола, кинути металеві кулі якомога ближче до маленької дерев'яної кулі (кошонет або поросятко), набравши більше очок за команду суперників. У своїй сучасній формі гра виникла в 1907 році у Провансі, на півдні Франції.

Фото: КМДА