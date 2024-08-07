Хижняк - Оралбай: букмекери дали прогноз, чи принесе боксер Україні третє золото на Олімпіаді-2024

Про це повідомляє Еспресо.TV.

Сьогодні, 7 серпня, Олександр Хижняк битиметься з казахстанцем Нурбеком Оралбаєм. Фінальний бій олімпійського турніру у ваговій категорії до 75 кг відбудеться о 23:51.

Букмекери вважають, що українець є явним фаворитом. На перемогу Хижняка дають коефіцієнт 1,25. Можливість виграшу Оралбая оцінюють у 3,80.

Трансляція бою буде доступна на "Суспільному".

Як Україна виступає на Олімпіаді-2024

Збірна України здобула на Олімпійських іграх у Парижі 7 медалей - 2 золоті, 2 срібні та 3 бронзові.

3 серпня перше золото Україні принесли Ольга Харлан, Аліна Комащук, Олена Кравацька та Юлія Бакастова у командних змаганнях з фехтування на шаблях. 4 серпня олімпійською чемпіонкою у стрибках у висоту стала легкоатлетка Ярослава Магучіх.

Перше для нашої команди срібло 1 серпня виборов Сергій Куліш у стрільбі з малокаліберної гвинтівки з трьох положень на 50 м. 5 серпня другим у вправах на брусах став Ілля Ковтун в спортивній гімнастиці.

На рахунку Ольги Харлан також бронза в індивідуальних змаганнях з фехтування на шаблях. Ще дві бронзові медалі отримали легкоатлети. Ірина Геращенко стала третьою у стрибках у висоту, а Михайло Кохан - у метанні молота.