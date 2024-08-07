Хижняк - Оралбай: букмекери дали прогноз, чи принесе боксер Україні третє золото на Олімпіаді-2024
Букмекери вважають українця Олександра Хижняка фаворитом фінального бою проти Нурбека Оралбая на Олімпіаді-2024
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Сьогодні, 7 серпня, Олександр Хижняк битиметься з казахстанцем Нурбеком Оралбаєм. Фінальний бій олімпійського турніру у ваговій категорії до 75 кг відбудеться о 23:51.
Букмекери вважають, що українець є явним фаворитом. На перемогу Хижняка дають коефіцієнт 1,25. Можливість виграшу Оралбая оцінюють у 3,80.
Трансляція бою буде доступна на "Суспільному".
Як Україна виступає на Олімпіаді-2024
Збірна України здобула на Олімпійських іграх у Парижі 7 медалей - 2 золоті, 2 срібні та 3 бронзові.
3 серпня перше золото Україні принесли Ольга Харлан, Аліна Комащук, Олена Кравацька та Юлія Бакастова у командних змаганнях з фехтування на шаблях. 4 серпня олімпійською чемпіонкою у стрибках у висоту стала легкоатлетка Ярослава Магучіх.
Перше для нашої команди срібло 1 серпня виборов Сергій Куліш у стрільбі з малокаліберної гвинтівки з трьох положень на 50 м. 5 серпня другим у вправах на брусах став Ілля Ковтун в спортивній гімнастиці.
На рахунку Ольги Харлан також бронза в індивідуальних змаганнях з фехтування на шаблях. Ще дві бронзові медалі отримали легкоатлети. Ірина Геращенко стала третьою у стрибках у висоту, а Михайло Кохан - у метанні молота.
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