Костюк перемогла уродженку Росії на старті престижного турніру WTA в Китаї

Про це повідомляє Еспресо.TV.

Матч 1/32 фіналу турніру WTA 1000 в Ухані (Китай) закінчився перемогою українки Марти Костюк над "вірменкою" Еліною Аванесян - 4:6, 7:5, 7:6.

Матч тривав 2 години та 38 хвилин. Українка зробила 4 подвійні помилки, реалізувала 7 брейкпоїнтів.

Костюк посідає 17-ту позицію в рейтингу WTA і є першою ракеткою України. Аванесян - 47-му. У серпні цього року тенісистка змінила громадянство з російського на вірменське. Є уродженкою П'ятигорська (РФ).

В 1/16 фіналу Костюк зустрінеться з Амандою Анісімовою, яка представляє США.

WTA 1000

1/32 фіналу

8 жовтня. Ухань, Китай

Еліна Аванесян (Вірменія) – Марта Костюк (Україна) – 6:4, 5:7, 6:7 (2:7)