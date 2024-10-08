Костюк перемогла уродженку Росії на старті престижного турніру WTA в Китаї
Українська тенісистка Марта Костюк вдало стартувала на турнірі WTA 1000 в Китаї
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Матч 1/32 фіналу турніру WTA 1000 в Ухані (Китай) закінчився перемогою українки Марти Костюк над "вірменкою" Еліною Аванесян - 4:6, 7:5, 7:6.
Матч тривав 2 години та 38 хвилин. Українка зробила 4 подвійні помилки, реалізувала 7 брейкпоїнтів.
Костюк посідає 17-ту позицію в рейтингу WTA і є першою ракеткою України. Аванесян - 47-му. У серпні цього року тенісистка змінила громадянство з російського на вірменське. Є уродженкою П'ятигорська (РФ).
В 1/16 фіналу Костюк зустрінеться з Амандою Анісімовою, яка представляє США.
WTA 1000
1/32 фіналу
8 жовтня. Ухань, Китай
Еліна Аванесян (Вірменія) – Марта Костюк (Україна) – 6:4, 5:7, 6:7 (2:7)
- У вересні українська тенісистка Даяна Ястремська провела спільне тренування з росіянином Єгором Навразіді.
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