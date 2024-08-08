"Кривбас" програв чеській "Вікторії" у матчі кваліфікації Ліги Європи

Про це повідомляє Суспільне.

На 20-й хвилині гри "Кривбас" відкрив рахунок голом у виконанні Прінса Аду. У другому таймі "Вікторія" зрівняла рахунок на 48-й хвилині - Джирі Панос відправив м'яч у "дев'ятку" з-за меж штрафного.

На 69-й хвилині чеський клуб випередив українців після удару Даніеля Вашуліна, який реалізував передачу від Павела Шульца.

Гра-відповідь між "Кривбасом" і "Вікторією" запланована на 15 серпня у Чехії.

Переможець пари "Кривбас" - "Вікторія" у раунді плей-офф Ліги Європи зустрінеться з шотландським "Хартс".

"Кривбас" - "Вікторія" 1:2

Голи: Аду, 20, Паньйос, 48, Вашулін, 69