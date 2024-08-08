"Кривбас" програв чеській "Вікторії" у матчі кваліфікації Ліги Європи
У третьому кваліфікаційному раунді Ліги Європи український "Кривбас" у словацькому місті Кошице поступився чеській "Вікторії" з рахунком 1:2
Про це повідомляє Суспільне.
На 20-й хвилині гри "Кривбас" відкрив рахунок голом у виконанні Прінса Аду. У другому таймі "Вікторія" зрівняла рахунок на 48-й хвилині - Джирі Панос відправив м'яч у "дев'ятку" з-за меж штрафного.
На 69-й хвилині чеський клуб випередив українців після удару Даніеля Вашуліна, який реалізував передачу від Павела Шульца.
Гра-відповідь між "Кривбасом" і "Вікторією" запланована на 15 серпня у Чехії.
Переможець пари "Кривбас" - "Вікторія" у раунді плей-офф Ліги Європи зустрінеться з шотландським "Хартс".
"Кривбас" - "Вікторія" 1:2
Голи: Аду, 20, Паньйос, 48, Вашулін, 69
- Раніше, 6 серпня, "Динамо" у Любліні зіграло внічию з шотландським "Рейнджерс" у третьому кваліфікаційному раунді Ліги чемпіонів.
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