Латвія заборонила національним спортивним командам грати проти збірних Росії та Білорусі

Про це йдеться на сайті сейму Латвії.

Вказано, що заборона застосовуватиметься також у випадку, якщо спортсмени з РФ та Білорусі братимуть участь у змаганнях під нейтральним прапором. Крім того, правками передбачено, що Латвія не може організовувати змагання національних збірних у командних видах спорту, в яких збірні Росії та Білорусі беруть участь під своїм або нейтральним прапором.

У сеймі наголосили, що основною метою правок до закону є підтвердження солідарності Латвії з Україною. Таким чином країна прагне "докорінно заблокувати будь-які спроби Росії легітимізувати свої воєнні злочини через спортивну сферу".

"Основна ідея поправок до закону про спорт - встановити на рівні національного законодавства, що латвійські командні спортивні команди, наприклад із баскетболу, футболу чи хокею, не можуть грати матчі з командами країн-агресорів Росії та Білорусі - ні на своїх, ні на нейтральних майданчиках. Це означає, що, якщо буде жеребкування і збірній Латвії доведеться грати з Росією або Білоруссю, міжнародні спортивні організації повинні будуть поважати латвійське законодавство", - пояснив голова підкомітету з питань спорту Комітету з питань освіти, культури і науки сейму Латвії.

Проте поправки не регулюють участь латвійських спортсменів в Олімпійських іграх, оскільки рішення про участь ухвалює Олімпійський комітет країни.