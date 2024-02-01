Латвія заборонила національним спортивним командам грати проти збірних Росії та Білорусі
Сейм Латвії в четвер, 1 лютого, прийняв поправки до законодавства, якими національним спортивним командам заборонили грати проти російських і білоруських збірних
Про це йдеться на сайті сейму Латвії.
Вказано, що заборона застосовуватиметься також у випадку, якщо спортсмени з РФ та Білорусі братимуть участь у змаганнях під нейтральним прапором. Крім того, правками передбачено, що Латвія не може організовувати змагання національних збірних у командних видах спорту, в яких збірні Росії та Білорусі беруть участь під своїм або нейтральним прапором.
У сеймі наголосили, що основною метою правок до закону є підтвердження солідарності Латвії з Україною. Таким чином країна прагне "докорінно заблокувати будь-які спроби Росії легітимізувати свої воєнні злочини через спортивну сферу".
"Основна ідея поправок до закону про спорт - встановити на рівні національного законодавства, що латвійські командні спортивні команди, наприклад із баскетболу, футболу чи хокею, не можуть грати матчі з командами країн-агресорів Росії та Білорусі - ні на своїх, ні на нейтральних майданчиках. Це означає, що, якщо буде жеребкування і збірній Латвії доведеться грати з Росією або Білоруссю, міжнародні спортивні організації повинні будуть поважати латвійське законодавство", - пояснив голова підкомітету з питань спорту Комітету з питань освіти, культури і науки сейму Латвії.
Проте поправки не регулюють участь латвійських спортсменів в Олімпійських іграх, оскільки рішення про участь ухвалює Олімпійський комітет країни.
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