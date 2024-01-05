Російським і білоруським юнакам не дозволили змагатись на Олімпіаді-2024

Про це повідомляє російське пропагандистське видання ТАСС.

"Жоден окремий нейтральний спортсмен не кваліфікований для участі в зимових юнацьких Олімпійських іграх 2024 року", - йдеться у заяві Міжнародного олімпійського комітету.

Зимова юнацька Олімпіада пройде з 19 січня до 1 лютого у корейському Канвондо. Україну на змаганнях представлять 44 спортсмени.

У Канвондо розіграють 81 комплект нагород. До програми Ігор входять хокей, фігурне катання, лижні гонки, біатлон, ковзанярський спорт, керлінг, фрістайл, гірськолижний спорт, бобслей, скелетон, санний спорт, сноуборд, стрибки на лижах з трампліна, а також шорт-трек.

Що відомо про участь росіян та білорусів в Олімпіаді

27 січня очільник МОК Томас Бах заявив, що виступає за участь росіян та білорусів у Олімпіаді-2024 навіть попри погрози України бойкотувати Ігри. За словами президента Міжнародного олімпійського комітету, заява про бойкот Олімпіаду-2024, про від президента Національного олімпійського комітету України Вадима Гутцайта, "не відповідає місії МОК".

29 січня президент України Володимир Зеленський повідомив, що написав листа лідеру Франції Емманюелю Макрону через можливий допуск росіян на Олімпіаду-2024 у Парижі.

У МОК відповіли на критику з боку української влади та спортивної спільноти, назвавши її наклепами.

Томас Бах заявив, що відсторонення росіян та білорусів від міжнародних змагань є порушенням прав людини.

30 березня Кабінет Міністрів ухвалив рішення, що українські спортсмени бойкотуватимуть турніри, на яких будуть представлені спортсмени з Росії чи Білорусі.

22 червня ПАРЄ ухвалила резолюцію, у якій закликала МОК не допускати спортсменів з Білорусі та РФ до участі в Олімпійських та Паралімпійських іграх в Парижі у 2024 році навіть під нейтральним прапором.

26 липня національні олімпійські комітети РФ та Білорусі не отримали від МОК запрошення до участі в літніх Олімпійських іграх-2024 в Парижі.

27 липня Міністерство молоді та спорту України видало наказ, який дозволив українським спортсменам брати участь у змаганнях, де виступають росіяни та білоруси у нейтральному статусі, а не під своїми прапорами. Таким чином, Україна відмовилася від бойкоту турнірів, де атлети з Росії та Білорусі виступають у нейтральному статусі.

14 серпня тодішній міністр спорту Вадим Гутцайт заявив, що Україна виступить на Олімпіаді-2024 навіть за умови участі в Іграх росіян та білорусів у нейтральному статусі.

8 грудня Міжнародний олімпійський комітет дозволив атлетам з Росії та Білорусі виступити на Іграх-2024 у нейтральному статусі.

У Мінмолодьспорту заявили, що Україна через таке рішення МОК розглядає можливість бойкоту Олімпіади в Парижі.

Президент МОК Томас Бах зробив заяву, що росіян та білорусів допустили до Олімпіади-2024, адже спортсмени не мають бути покарані за дії своїх урядів.