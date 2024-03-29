"Ледь не загинула на Мальдівах": тенісистка Костюк розповіла шалену історію з медового місяця
Українська тенісистка Марта Костюк зізналась, що ледь не загинула під час занять серфінгом на Мальдівах
Про це Костюк розповіла у подкасті Sit Down, повідомляє БТУ.
"Я спробувала серфінг на Мальдівах. У нас там був медовий місяць, і я тоді мало не загинула. Хвилі були більшими, ніж ми думали. Вони були, напевно, разів на п'ять більше, ніж у Лос-Анджелесі. І через те, що це був наш другий раз, ми були надто впевнені у собі. На Мальдівах є місця, де хвиля розбивається на каміння. І ось мене закрутило і двічі накрило хвилею, я була прямо всередині загину хвилі і не могла з неї вибратися. Я практично видихнулася і справді мало не загинула там", - зізналась Марта Костюк.
Українська тенісистка наголошує, що серфінг це дуже небезпечне заняття.
"Тож треба обирати час та дні, коли ці можна займатися", - cказала Костюк.
- Українська тенісистка Марта Костюк займає 26 позицію у рейтингу WTA.
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