Міністр з питань стратегічних галузей промисловості Камишін очолив Федерацію шахів України
Міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін став новим президентом Федерації шахів України
Про це повідомила пресслужба ФШУ.
Зазначається, що нового голову обрали на XII з’їзді Федерації. Делегати ухвалили рішення одноголосно.
Нагадаємо, попереднім президентом Федерації шахів був Віктор Капустін.
Камишін раніше розповідав, що захоплюється шахами з дитинства. Втім, його професійна діяльність зі спортом не пов’язана. До того, як обійняти посаду міністра стратегічних галузей промисловості він працював головою Укрзалізниці, інвестиційним менеджером та аудитором.
- У березні 2023 року Верховна Рада призначила Олександра Камишіна міністром з питань стратегічних галузей промисловості України.
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