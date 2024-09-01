Міністр з питань стратегічних галузей промисловості Камишін очолив Федерацію шахів України

Про це повідомила пресслужба ФШУ.

Зазначається, що нового голову обрали на XII з’їзді Федерації. Делегати ухвалили рішення одноголосно.



Нагадаємо, попереднім президентом Федерації шахів був Віктор Капустін.



Камишін раніше розповідав, що захоплюється шахами з дитинства. Втім, його професійна діяльність зі спортом не пов’язана. До того, як обійняти посаду міністра стратегічних галузей промисловості він працював головою Укрзалізниці, інвестиційним менеджером та аудитором.

