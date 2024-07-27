На відкритті Олімпіади збірну Південної Кореї представили як КНДР: МОК вибачився

Про це повідомляє Reuters.

Південна Корея висловила жаль з приводу того, що її делегація спортсменів на церемонії відкриття Олімпійських ігор у Парижі була представлена ​​як суперник - Північна Корея.

Диктор використовував той самий вступ, коли пройшла делегація Північної Кореї.

Заступник міністра спорту та культури Південної Кореї Джанг Міран, який перебував у Парижі, запросив зустріч із президентом Міжнародного олімпійського комітету Томасом Бахом, йдеться в заяві міністерства.

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"Ми висловлюємо жаль, що країна була представлена ​​як Північна Корея на церемонії відкриття Паризьких Олімпійських ігор, коли в'їжджали спортсмени Республіки Корея", - йдеться в повідомленні.

Національний олімпійський комітет Південної Кореї негайно передав про інцидент організаторам Ігор і попросив не повторювати помилку.

МОК заявив, що інцидент став помилкою, і приніс "глибокі вибачення".

До складу делегації Південної Кореї входять 143 спортсмени, які виступають у 21 виді спорту. Північна Корея, яка повертається на Ігри вперше після Ріо-2016, відправила 16 спортсменів.