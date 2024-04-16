"Намагатимуся домовитись": український боксер-чемпіон відповів, що зробив би з Путіним

Про це повідомляє Sport-express.

Сергія Богачука запитали, що б він зробив, якби його зачинили в одній кімнаті з Володимиром Путіним.

"Думаю, що намагатимуся з ним домовитися, щоб скоріше завершилася ця клята війна", - сказав Сергій Богачук.