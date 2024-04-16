"Намагатимуся домовитись": український боксер-чемпіон відповів, що зробив би з Путіним
Тимчасовий чемпіон WBC Сергій Богачук відповів на запитання про те, що зробив би з російським диктатором Володимиром Путіним
Про це повідомляє Sport-express.
Сергія Богачука запитали, що б він зробив, якби його зачинили в одній кімнаті з Володимиром Путіним.
"Думаю, що намагатимуся з ним домовитися, щоб скоріше завершилася ця клята війна", - сказав Сергій Богачук.
- У ніч з 30 на 31 березня український боксер Сергій Богачук здобув титул тимчасового чемпіона WBC (Всесвітньої боксерської ради) у другій середній вазі (до 69,9 кг).
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