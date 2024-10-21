Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Головна
English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Спорт Нганну з нокаутом повернувся в MMA, Роналду розбагатів на $285 млн, а у Формулі-1 відродилася інтрига. Головні новини світового спорту за тиждень
Огляд

Нганну з нокаутом повернувся в MMA, Роналду розбагатів на $285 млн, а у Формулі-1 відродилася інтрига. Головні новини світового спорту за тиждень

Дмитро Марценишин
21 жовтня, 2024 понедiлок
12:27
Спорт Френсіс Нганну та Ренан Феррейра (праворуч)

Френсіс Нганну переможно повернувся у змішані єдиноборства, Кріштіану Роналду визнали найбільш високооплачуваним футболістом світу, а Макс Ферстапен довів безвиграшну серію у Формулі-1 до восьми етапів

Зміст

Нганну переможно повернувся у змішані єдиноборства

19 жовтня в Ер-Ріяді найкращий важковаговик світу Френсіс Нганну після дворічної перерви повернувся в змішані єдиноборства. Це сталося після двох поспіль боксерських поєдинків, які француз камерунського походження провів проти зіркових британців.  

У жовтні 2023 року він створив сенсацію у своєму дебютному бою в боксі з Тайсоном Ф'юрі, якого у третьому раунді відправив у нокдаун та програв йому лише роздільним рішенням суддів. У березні 2024-го француз зустрівся з іншим ексчемпіоном світу в надважкій вазі - Ентоні Джошуа - та не зміг розвинути успіх і поступився нокаутом у другому раунді.

Повернення ексчемпіона UFC (Абсолютного бійцівського чемпіонату) вдалося. У ніч проти 20 жовтня в Ер-Ріяді (Саудівська Аравія) Френсіс Нганну нокаутував бразильця Ренана Феррейру та відібрав у нього чемпіонський титул у новому для себе промоушені - PFL (Професійної бійцівської ліги), заради якого він покинув UFC.

Перемогу Нганну присвятив своєму півторарічному сину Кобі, який помер у квітні 2024 року.

Ферстаппен довів безвиграшну серію у Формулі-1 до восьми етапів 

 

Шарль Леклер

Шарль Леклер, Фото: Getty Images

 

Два попередніх сезони в автоперегонах у класі Формула-1 були позбавлені інтриги. Нідерландський пілот Red Bull Макс Ферстаппен випередив найближчих переслідувачів на 146 та 290 очок відповідно та став триразовим чемпіоном світу. Проте у нинішньому сезоні до "королівських перегонів" нарешті повернулася інтрига. До 19-го етапу ЧС в Остіні Ферстаппен підійшов із безвиграшною серією у сім етапів.

Гран-прі США з першої позиції розпочинав британець Ландо Норріс з McLaren, а Макс Ферстаппен виявився у кваліфікації другим. У підсумку Норріс не втримався на першій позиції та фінішував четвертим, а Ферстаппен знову не зміг перемогти та став третім. Виграв Гран-прі США Шарль Леклер з Монако, який виступає за Ferrari. Друге місце посів його партнер по команді іспанець Карлос Сайнс.

У загальному заліку за п'ять гонок до завершення ЧС Ферстаппен зберігає лідерство з 354 очками, Норріс має 297 балів, у Леклера - 275 пунктів. Наступний етап Формули-1 відбудеться 27 жовтня в Мексиці.

 

Forbes назвав імена 10 найбагатших футболістів світу

 

Кріштіану Роналду

Кріштіану Роналду, Фото: Getty Images


 17 жовтня журнал Forbes оприлюднив рейтинг найбагатших футболістів світу 2024 року. Найбільш високооплачуваним гравцем став форвард "Аль-Насра" Кріштіану Роналду. За рік він заробив $285 млн - $220 млн склала зарплата у клубі зі Саудівської Аравії, ще $65 млн португалець отримав від рекламних контрактів.

Друге місце в рейтингу займає аргентинський нападник "Інтер Маямі" Ліонель Мессі - $135 млн ($60 млн + $75 млн). Третім йде бразильський футболіст ще одного саудівського клубу, "Аль-Хіляля", Неймар - $110 млн ($80 млн + $30 млн).

До п'ятірки найбагатших гравців світу також увійшли французи Карім Бензема з "Аль-Іттіхаду", який заробляє у Саудівській Аравії $104 млн ($100 млн + $4 млн) та Кіліан Мбаппе з іспанського "Реалу" - $90 млн ($70 млн +$20 млн).

До десятки також потрапили Ерлінг Холанд (Норвегія, "Манчестер Сіті", Англія) — $60 млн; Вінісіус Жуніор (Бразилія, "Реал") — $55 млн; Мохамед Салах (Єгипет, "Ліверпуль", Англія) — $53 млн; Садіо Мане (Сенегал, "Аль-Наср") — $52 млн; Кевін Де Брюйне (Бельгія, "Манчестер Сіті") — $39 млн.

 

Мбаппе звинуватили в зґвалтуванні

 

Кіліан Мбаппе

Кіліан Мбаппе, Фото: Getty Images

 

15 жовтня шведська поліція розпочала розслідування щодо нападника мадридського "Реала" Кіліана Мбаппе. За інформацією джерел La Monde, невідома жінка поскаржилася на зґвалтування, що сталося у Стокгольмі, де минулого тижня Кіліан Мбаппе відпочивав разом зі своєю компанією.

Як йдеться у матеріалах справи, Мбаппе поселився у готелі Bank 10 жовтня. Там гравець побував на закритій вечірці заради якої винайняли нічний клуб. Наступного дня до поліції надійшла заява про зґвалтування.

Сам футболіст вважає, що за скандалом стоїть його попередній клуб - французький ПСЖ, з яким він судиться через заборгованість із зарплати у 55 млн євро.  

"Фейкові новини! Це стає таким передбачуваним, напередодні слухання, ніби випадково", – написав Мбаппе у мережі X.

За даними Cadena SER француз вже повідомив "Реалу", що за організованою проти нього у французькій пресі кампанією стоїть безпосередньо президент ПСЖ Нассер Аль-Хелайфі. Іспанський клуб підтримав Мбаппе, який грав за парижан з 2017 року та переїхав до Мадриду влітку на правах вільного агента.

 

Тухель став головним тренером збірної Англії

 

Томас Тухель

Томас Тухель, Фото: Getty Images

 

16 жовтня Томаса Тухеля призначили новим головним тренером збірної Англії з футболу. З німцем уклали контракт до літа 2026 року, він розпочне працювати з англійцями у перший день Нового року. Доти обов'язки головного тренера виконуватиме Лі Карслі, під керівництвом якого "Три леви" восени розпочали виступи у Лізі націй.

Попереднім місцем роботи 51-річного Тухеля була "Баварія". Також він тренував інші німецькі клуби - "Аугсбург", "Майнц", "Боруссію" з Дортмунду та французький ПСЖ. З 2021 до 2023 року очолював англійський "Челсі", з яким у перший свій сезон в лондонському клубі виграв Лігу чемпіонів.

Збірну Англії з 2016 року на постійній основі очолював Гарет Саутгейт, під керівництвом якого команда у 2021 та 2024 роках стала віцечемпіоном Європи. Англійські ЗМІ та експерти розкритикували призначення іноземця тренером національної команди замість місцевого фахівця. Тому від Тухеля у збірній чекають винятково титулу на великому турнірі.

Теги:
Статті
Новини
Футбол
Бокс
Формула-1
Ліга чемпіонів
Челсі
Баварія
Реал
Неймар
Кріштіану Роналду
Ліонель Мессі
Карім Бензема
ПСЖ
Тайсон Ф'юрі
Ентоні Джошуа
Кіліан Мбаппе
Мохамед Салах
Ерлінг Холанд
Кевін де Брюйне
Євро-2024
Чемпіонат світу 2026
Читайте також:
Дана Ярова
Автор Ірена Моляр
18 жовтня, 2024 п'ятниця
Все речове майно, окрім броні та каски, яке видають військовослужбовцю, більше він не повертає, - Ярова
Сі Цзіньпін
Автор Ксенія Золотова
20 жовтня, 2024 неділя
Сі Цзіньпін заявив Кім Чен Ину про готовність Китаю спільно з КНДР "захищати мир в регіоні та світі"
інтерни на передовій
Автор Віталій Бесараб
20 жовтня, 2024 неділя
У Харківському обласному госпіталі замість лікування поранених з фронту, спочатку вимагають заповнення папірців від бойових медиків, - волонтерка Корчинська
  • USD 41.06
    Купівля 41.06
    Продаж 41.52
  • EUR
    Купівля 44.65
    Продаж 45.32
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, понедiлок
21 жовтня
12:40
На фото: Женя Галич з O.TORVALD
Женя Галич зізнався, що йому не подобається в українських артистах
12:39
Південна Корея
Південна Корея викликала російського посла через залучення військових з КНДР у війну проти України
12:36
Іран
Іран поскаржився в ООН, що Ізраїль хоче атакувати його ядерні об'єкти
12:14
Прем’єр Нідерландів Дік Схооф
Прем’єр-міністр Нідерландів Дік Схооф пробіг півмарафон під псевдонімом
12:09
Багі "Варан"
Україна допустила до використання в ЗСУ багі "Варан"
12:00
OPINION
Ідея уряду національної єдності Зеленському "не заходить"
11:52
"Дедпул і Росомаха"
Побив рекорд "Барбі": "Дедпул і Росомаха" зібрав $636,3 млн у прокаті США
11:47
Ексклюзив
Іран
Це серйозна заява: журналістка Глаз про погрози Ірану пошкодити ядерний реактор в Ізраїлі
11:38
Оновлено
Андрій Сибіга з Хаканом Фіданом
"План перемоги і розширення співпраці": очільник МЗС Сибіга прибув із візитом до Туреччини
11:27
Оновлено
Удар по Запоріжжю
Армія РФ вранці вдарила по дитсадку в Запоріжжі: 7 постраждалих
11:24
Оновлено
У Солом'янському районі Києва "газель" вʼїхала в маршрутку: 9 постраждалих
11:20
Огляд
світ, міжнародний огляд
Війська КНДР у війні в Україні стануть великим ризиком ескалації, а до Києва прибув міністр оборони США Ллойд Остін. Акценти світових ЗМІ 21 жовтня
11:19
Вибух
РФ завдала масованого удару по житловій та критичній інфраструктурі Сум
11:08
Зібрані на GOGOLFEST гроші передадуть на підтримку військових на Запорізькому напрямку
10:57
Інфографіка
долар євро валюта обмін
Курс валют на 21 жовтня: скільки коштують долар, євро та злотий
10:53
Ексклюзив
Молдова ЕС
Сайт виборчої комісії заблокований, але вже відомі дані референдуму щодо вступу Молдови до ЄС, - ексміністр оборони Шалару
10:42
Кім Чен Ин інспектує війська КНДР
РФ може відправити на штурми військових з КНДР, які намагалися втекти з позицій на Курщині, - ГУР
10:41
Володар перснів
Творці "Володаря перснів" анонсували ще один фільм франшизи
10:33
На фото: Юлія Навальна на обкладинці TIME
Коли ера Путіна закінчиться: Юлія Навальна оголосила про намір балотуватись в президенти Росії
10:22
Допомагав РФ завдавати ударів по позиціях і складах ЗСУ: жителю Кропивницького загрожує довічне ув'язнення
10:06
ППО
РФ вночі запустила по Україні 119 повітряних цілей: сили ППО знищили 59 БПЛА, ще 45 - локаційно втрачено
10:02
OPINION
блог Євген Магда
Що слід зробити Україні після виборів у Молдові
09:56
Ексклюзив
Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт
Кількість використання таких ракето-бомб обмежена: Згурець про ракету "Гром-Е1", якою ворог завдає ударів по Харкову
09:45
Олег Гуляк
Гендиректором Укроборонпрому призначили Олега Гуляка
09:33
Команда танцювальної вистави "Косачка" влаштує благодійну реабілітаційну резиденцію для жінок-військових
09:33
повінь
Пошкоджені будинки, відключення електроенергії та евакуація: Італія та Франція постраждали від сильної повені
09:14
Оновлено
Нічна атака РФ: у Харкові 13 постраждалих, у Кривому Розі - чотири
09:10
Огляд
податки
Підвищення податків в Україні: хто і скільки платитиме, якщо закон набуде чинності
09:10
Ексклюзив
Карта бойових дій за 9-16 жовтня
Передчасно говорити про форсування ворогом річки Оскіл на Харківщині, - комбат 92-ї ОШБр Федоренко
09:06
Оновлено
Ллойд Остін у Києві
До Києва прибув глава Пентагону Остін
08:55
У Росії вбили начальника штабу авіаційної ескадрильї Голєнкова, який причетний до низки ударів по Україні, - ГУР
08:39
Ліван
Ізраїль надіслав США документ зі своїми умовами дипломатичного урегулювання конфлікту з "Хезболлою", - ЗМІ
08:19
Оновлено
ЗСУ
На фронті за добу відбулося майже 200 боєзіткнень: РФ активно наступає на 11 напрямках
08:08
Дональд Трамп та Камала Гарріс, дебати
Трамп вперше обігнав Гарріс в передвиборчому опитуванні
08:03
Валерій Залужний
Залужний написав першу книгу в трилогії "Моя війна", - ЗМІ
08:00
OPINION
Україна і Республіка Корея тепер союзники
07:48
Інфографіка
розбита російська техніка
Засіб ППО, 24 танки та 1710 окупантів: втрати РФ за добу війни в Україні
07:48
без води, вода
На Херсонщині у тимчасово окупованому Таврійську вода непридатна для вживання, – Центр нацспротиву
07:32
ізраїль танк
В ООН заявили, що Ізраїль "навмисно" пошкодив базу миротворців у Лівані
07:19
Ізраїль, ЦАХАЛ
Ізраїль вдарив по фінустановах у Бейруті, які фінансували "Хезболлу"
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV