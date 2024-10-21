Нганну з нокаутом повернувся в MMA, Роналду розбагатів на $285 млн, а у Формулі-1 відродилася інтрига. Головні новини світового спорту за тиждень

Нганну переможно повернувся у змішані єдиноборства

19 жовтня в Ер-Ріяді найкращий важковаговик світу Френсіс Нганну після дворічної перерви повернувся в змішані єдиноборства. Це сталося після двох поспіль боксерських поєдинків, які француз камерунського походження провів проти зіркових британців.

У жовтні 2023 року він створив сенсацію у своєму дебютному бою в боксі з Тайсоном Ф'юрі, якого у третьому раунді відправив у нокдаун та програв йому лише роздільним рішенням суддів. У березні 2024-го француз зустрівся з іншим ексчемпіоном світу в надважкій вазі - Ентоні Джошуа - та не зміг розвинути успіх і поступився нокаутом у другому раунді.

Повернення ексчемпіона UFC (Абсолютного бійцівського чемпіонату) вдалося. У ніч проти 20 жовтня в Ер-Ріяді (Саудівська Аравія) Френсіс Нганну нокаутував бразильця Ренана Феррейру та відібрав у нього чемпіонський титул у новому для себе промоушені - PFL (Професійної бійцівської ліги), заради якого він покинув UFC.

Перемогу Нганну присвятив своєму півторарічному сину Кобі, який помер у квітні 2024 року.

Ферстаппен довів безвиграшну серію у Формулі-1 до восьми етапів

Шарль Леклер, Фото: Getty Images

Два попередніх сезони в автоперегонах у класі Формула-1 були позбавлені інтриги. Нідерландський пілот Red Bull Макс Ферстаппен випередив найближчих переслідувачів на 146 та 290 очок відповідно та став триразовим чемпіоном світу. Проте у нинішньому сезоні до "королівських перегонів" нарешті повернулася інтрига. До 19-го етапу ЧС в Остіні Ферстаппен підійшов із безвиграшною серією у сім етапів.

Гран-прі США з першої позиції розпочинав британець Ландо Норріс з McLaren, а Макс Ферстаппен виявився у кваліфікації другим. У підсумку Норріс не втримався на першій позиції та фінішував четвертим, а Ферстаппен знову не зміг перемогти та став третім. Виграв Гран-прі США Шарль Леклер з Монако, який виступає за Ferrari. Друге місце посів його партнер по команді іспанець Карлос Сайнс.

У загальному заліку за п'ять гонок до завершення ЧС Ферстаппен зберігає лідерство з 354 очками, Норріс має 297 балів, у Леклера - 275 пунктів. Наступний етап Формули-1 відбудеться 27 жовтня в Мексиці.

Forbes назвав імена 10 найбагатших футболістів світу

Кріштіану Роналду, Фото: Getty Images



17 жовтня журнал Forbes оприлюднив рейтинг найбагатших футболістів світу 2024 року. Найбільш високооплачуваним гравцем став форвард "Аль-Насра" Кріштіану Роналду. За рік він заробив $285 млн - $220 млн склала зарплата у клубі зі Саудівської Аравії, ще $65 млн португалець отримав від рекламних контрактів.

Друге місце в рейтингу займає аргентинський нападник "Інтер Маямі" Ліонель Мессі - $135 млн ($60 млн + $75 млн). Третім йде бразильський футболіст ще одного саудівського клубу, "Аль-Хіляля", Неймар - $110 млн ($80 млн + $30 млн).

До п'ятірки найбагатших гравців світу також увійшли французи Карім Бензема з "Аль-Іттіхаду", який заробляє у Саудівській Аравії $104 млн ($100 млн + $4 млн) та Кіліан Мбаппе з іспанського "Реалу" - $90 млн ($70 млн +$20 млн).

До десятки також потрапили Ерлінг Холанд (Норвегія, "Манчестер Сіті", Англія) — $60 млн; Вінісіус Жуніор (Бразилія, "Реал") — $55 млн; Мохамед Салах (Єгипет, "Ліверпуль", Англія) — $53 млн; Садіо Мане (Сенегал, "Аль-Наср") — $52 млн; Кевін Де Брюйне (Бельгія, "Манчестер Сіті") — $39 млн.

Мбаппе звинуватили в зґвалтуванні

Кіліан Мбаппе, Фото: Getty Images

15 жовтня шведська поліція розпочала розслідування щодо нападника мадридського "Реала" Кіліана Мбаппе. За інформацією джерел La Monde, невідома жінка поскаржилася на зґвалтування, що сталося у Стокгольмі, де минулого тижня Кіліан Мбаппе відпочивав разом зі своєю компанією.

Як йдеться у матеріалах справи, Мбаппе поселився у готелі Bank 10 жовтня. Там гравець побував на закритій вечірці заради якої винайняли нічний клуб. Наступного дня до поліції надійшла заява про зґвалтування.

Сам футболіст вважає, що за скандалом стоїть його попередній клуб - французький ПСЖ, з яким він судиться через заборгованість із зарплати у 55 млн євро.

"Фейкові новини! Це стає таким передбачуваним, напередодні слухання, ніби випадково", – написав Мбаппе у мережі X.

За даними Cadena SER француз вже повідомив "Реалу", що за організованою проти нього у французькій пресі кампанією стоїть безпосередньо президент ПСЖ Нассер Аль-Хелайфі. Іспанський клуб підтримав Мбаппе, який грав за парижан з 2017 року та переїхав до Мадриду влітку на правах вільного агента.

Тухель став головним тренером збірної Англії

Томас Тухель, Фото: Getty Images

16 жовтня Томаса Тухеля призначили новим головним тренером збірної Англії з футболу. З німцем уклали контракт до літа 2026 року, він розпочне працювати з англійцями у перший день Нового року. Доти обов'язки головного тренера виконуватиме Лі Карслі, під керівництвом якого "Три леви" восени розпочали виступи у Лізі націй.

Попереднім місцем роботи 51-річного Тухеля була "Баварія". Також він тренував інші німецькі клуби - "Аугсбург", "Майнц", "Боруссію" з Дортмунду та французький ПСЖ. З 2021 до 2023 року очолював англійський "Челсі", з яким у перший свій сезон в лондонському клубі виграв Лігу чемпіонів.

Збірну Англії з 2016 року на постійній основі очолював Гарет Саутгейт, під керівництвом якого команда у 2021 та 2024 роках стала віцечемпіоном Європи. Англійські ЗМІ та експерти розкритикували призначення іноземця тренером національної команди замість місцевого фахівця. Тому від Тухеля у збірній чекають винятково титулу на великому турнірі.