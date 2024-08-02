Олімпіада-2024: Магучіх та Геращенко вийшли до фіналу в стрибках у висоту
Українські легкоатлетки Ярослава Магучіх та Ірина Геращенко вийшли до фіналу в стрибках у висоту на Олімпійських іграх у Парижі
Про це повідомляє офіційний сайт Олімпіади-2024.
У фіналі Україну представлятимуть Ярослава Магучіх та Ірина Геращенко. Обидві українки подолали висоту 1,95 м. Окрім них це вдалося зробити головній конкурентці Магучіх у боротьбі за олімпійське золото австралійці Ніколі Оліслагерс, її співвітчизниці Елеанор Паттерсон, Сафіні Садуллаєвій з Узбекистану та німкені Крістіні Гонзель.
Ще одна українка - Юлія Левченко - не змогла з трьох спроб подолати висоту 1,83 м та кваліфікуватися до фіналу.
Загалом боротьбу за медалі продовжують 13 легкоатлеток. Фінал відбудеться у неділю, 4 серпня, та розпочнеться о 20:50 за київським часом.
Ярослава Магучіх є чинною чемпіонкою світу в стрибках у висоту та рекордсменкою світу. 7 липня на етапі Діамантової ліги у Парижі вона стрибнула на 2,10 м та перевершила світову досягнення болгарки Стефки Костадінової, яке трималося з 1987 року.
Як Україна виступає на Олімпіаді-2024
Збірна України на Олімпійських іграх у Парижі здобула дві медалі.
Першу нагороду нашій команді 29 липня принесла фехтувальниця на шаблях Ольга Харлан, яка виборола бронзу.
1 серпня Сергій Куліш виграв срібло у стрільбі з гвинтівки з трьох положень на 50 м та приніс Україні другу нагороду Ігор-2024.
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