Олімпіада-2024: Магучіх та Геращенко вийшли до фіналу в стрибках у висоту

Про це повідомляє офіційний сайт Олімпіади-2024.

У фіналі Україну представлятимуть Ярослава Магучіх та Ірина Геращенко. Обидві українки подолали висоту 1,95 м. Окрім них це вдалося зробити головній конкурентці Магучіх у боротьбі за олімпійське золото австралійці Ніколі Оліслагерс, її співвітчизниці Елеанор Паттерсон, Сафіні Садуллаєвій з Узбекистану та німкені Крістіні Гонзель.

Ще одна українка - Юлія Левченко - не змогла з трьох спроб подолати висоту 1,83 м та кваліфікуватися до фіналу.

Загалом боротьбу за медалі продовжують 13 легкоатлеток. Фінал відбудеться у неділю, 4 серпня, та розпочнеться о 20:50 за київським часом.

Ярослава Магучіх є чинною чемпіонкою світу в стрибках у висоту та рекордсменкою світу. 7 липня на етапі Діамантової ліги у Парижі вона стрибнула на 2,10 м та перевершила світову досягнення болгарки Стефки Костадінової, яке трималося з 1987 року.

Як Україна виступає на Олімпіаді-2024

Збірна України на Олімпійських іграх у Парижі здобула дві медалі.

Першу нагороду нашій команді 29 липня принесла фехтувальниця на шаблях Ольга Харлан, яка виборола бронзу.

1 серпня Сергій Куліш виграв срібло у стрільбі з гвинтівки з трьох положень на 50 м та приніс Україні другу нагороду Ігор-2024.