Олімпіада-2024: Україна закінчила виступи в тенісі без медалей

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Українські тенісистки програли представницям Іспанії Сарі Соррібес-Тормо та Крістіні Букса у трьох сетах.

Результат: Людмила Кіченок / Надія Кіченок (Україна) - Сара Соррібес-Тормо / Крістіна Букса (Іспанія, 8) — 1:2 (3:6, 6:2, 10:12).

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Вказано, що після поразки сестер Кіченок Україна завершила виступи на Олімпіаді у тенісі, не завоювавши жодної медалі.