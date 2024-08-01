Олімпіада-2024: Україна закінчила виступи в тенісі без медалей
Українські тенісистки сестри Кіченок зазнали поразки у чвертьфінальному матчі Олімпійських ігор - 2024 у Парижі. Таким чином, Україна закінчила виступи в тенісі без медалей
Про це інформує Суспільне Спорт.
Українські тенісистки програли представницям Іспанії Сарі Соррібес-Тормо та Крістіні Букса у трьох сетах.
Результат: Людмила Кіченок / Надія Кіченок (Україна) - Сара Соррібес-Тормо / Крістіна Букса (Іспанія, 8) — 1:2 (3:6, 6:2, 10:12).
Читайте також: Україні на Олімпіаді-2024 прогнозують 13 медалей. Розповідаємо про шанси Магучіх, Харлан, Беленюка та ще 20 українців, які поїхали до Парижу за нагородами
Вказано, що після поразки сестер Кіченок Україна завершила виступи на Олімпіаді у тенісі, не завоювавши жодної медалі.
- 29 липня українські тенісистки сестри Кіченок перейшли в друге коло Олімпійських ігор - 2024 у парному розряді.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 40.96 Купівля 40.96Продаж 41.45
- EUR Купівля 44.25Продаж 44.99
- Актуальне
- Важливе