Олімпійський чемпіон Беленюк оголосив про завершення карʼєри після Ігор у Парижі

Про це Жан Беленюк сказав в інтервʼю "Чемпіону".

"На цей момент я активний спортсмен, але за тиждень, скоріше за все, вже йду на пенсію. Паралельно працюю в українському парламенті, тож мені точно є чим зайнятися у моменті", - сказав чемпіон Токіо-2020.

Після Ігор у Парижі Беленюк хоче повністю сфокусуватись на політичній карʼєрі.

"Хочеться закінчення війни на українських умовах. Відновлення нашої економіки. Повернення мільйонів українців додому, адже друге пов’язано з третім. Хочеться отримати гарантії безпеки від наших партнерів. Якщо по сусідству знаходиться такий ворог як РФ, яка буде постійно намагатися тебе вбити, то тільки серйозні гарантії безпеки дадуть нам змогу розраховувати на нормальне стабільне життя в нашій країні", - додав борець.

На Олімпіаді-2024 Жан Беленюк стартує завтра, 6 серпня.

Хто такий Жан Беленюк

33-річний Жан Беленюк є триразовим чемпіоном Європи та дворазовим чемпіоном світу. На Олімпіаді-2016 здобув срібло, а на Іграх-2020 - золото. Борець є народним депутатом України.