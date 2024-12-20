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Головна Спорт Організатор бою Усик - Фʼюрі пояснив, чому вболіватиме за британця

Організатор бою Усик - Фʼюрі пояснив, чому вболіватиме за британця

Влад Дідусь
20 грудня, 2024 п'ятниця
03:53
Спорт Туркі Аль аш-Шейх

Туркі Аль аш-Шейх, який є очільником головного управління розваг Саудівської Аравії, вболіватиме за Тайсона Фʼюрі у поєдинку з Олександром Усиком

Зміст

Про це повідомляє "Трибуна".

За словами Туркі Аль аш-Шейха, який організовує реванш Тайсона Фʼюрі проти Олександра Усика, він вболіватиме за британця.

"Чиєї перемоги я хочу? Тайсон. Що я думаю? Усик. Я сподіваюся, що Тайсон це зробить. Ми хочемо побачити третій бій, - сказав голова генерального управління Саудівської Аравії з питань розваг.

4 грудня Туркі Аль аш-Шейх заявив, що реванш Кличка-молодшого і Тайсона Фʼюрі відбудеться, якщо британець переможе Олександра Усика. 

Протистояння Усика та Ф'юрі

18 травня Олександр Усик переміг роздільним рішенням суддів Тайсона Ф'юрі та став першим в історії боксером, який здобув усі чотири титули у надважкій вазі. 

У червні українець відмовився від поясу IBF (Міжнародної боксерської федерації). На кону другого бою Усика і Фʼюрі стоятимуть пояси WBC (Всесвітньої боксерської ради), WBA (Всесвітньої боксерської асоціації) та WBO (Всесвітньої боксерської організації), тому він не матиме статусу поєдинку за звання абсолютного чемпіона. 

Реванш відбудеться 21 грудня на Kingdom Arena в Саудівській Аравії.

Теги:
Новини
Бокс
Саудівська Аравія
Олександр Усик
Тайсон Ф'юрі
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