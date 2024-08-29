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Головна Спорт Паралімпіада-2024: Україна здобула першу медаль

Паралімпіада-2024: Україна здобула першу медаль

Ольга Бабишена
29 серпня, 2024 четвер
19:25
Спорт Український плавець Антон Коль

Український плавець Антон Коль завоював срібло на дистанції 100 м на спині у класі S1 на Паралімпійських іграх-2024: це перша медаль української збірної

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Про це інформує Суспільне Спорт

Коль автоматично відібрався до фіналу і змагався з сімома спортсменами. Впродовж усієї дистанції він плив на третьому місці, але на останніх 20 метрах випередив італійця Франческо Беттеллі, виборовши срібну медаль. 

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Це третя Паралімпіада у кар'єрі 34-річного спортсмена. До цього він змагався на Паралімпійських іграх у Ріо-2016 і посів третє місце у плаванні на дистанціях 50 м та 100 м на спині. Коль також був учасником Паралімпіади у Токіо, де виборов дві срібні медалі. 

  • На Паралімпійських іграх - 2024, які триватимуть у Парижі до 8 вересня, братимуть участь 140 українських спортсменів. Вони змагатимуться у 17 із 22 видів спорту, що є рекордом в історії держави.
Теги:
Україна
Паралімпіада
плавання
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