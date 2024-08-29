Паралімпіада-2024: Україна здобула першу медаль
Український плавець Антон Коль завоював срібло на дистанції 100 м на спині у класі S1 на Паралімпійських іграх-2024: це перша медаль української збірної
Про це інформує Суспільне Спорт.
Коль автоматично відібрався до фіналу і змагався з сімома спортсменами. Впродовж усієї дистанції він плив на третьому місці, але на останніх 20 метрах випередив італійця Франческо Беттеллі, виборовши срібну медаль.
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Це третя Паралімпіада у кар'єрі 34-річного спортсмена. До цього він змагався на Паралімпійських іграх у Ріо-2016 і посів третє місце у плаванні на дистанціях 50 м та 100 м на спині. Коль також був учасником Паралімпіади у Токіо, де виборов дві срібні медалі.
- На Паралімпійських іграх - 2024, які триватимуть у Парижі до 8 вересня, братимуть участь 140 українських спортсменів. Вони змагатимуться у 17 із 22 видів спорту, що є рекордом в історії держави.
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