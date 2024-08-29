Паралімпіада-2024: Україна здобула першу медаль

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Коль автоматично відібрався до фіналу і змагався з сімома спортсменами. Впродовж усієї дистанції він плив на третьому місці, але на останніх 20 метрах випередив італійця Франческо Беттеллі, виборовши срібну медаль.

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Це третя Паралімпіада у кар'єрі 34-річного спортсмена. До цього він змагався на Паралімпійських іграх у Ріо-2016 і посів третє місце у плаванні на дистанціях 50 м та 100 м на спині. Коль також був учасником Паралімпіади у Токіо, де виборов дві срібні медалі.