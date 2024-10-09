"Продав душу терористичному диктатору": ексчемпіон UFC розкритикував бійця, який дружить з Кадировим
Колишній чемпіон UFC Шон Стрікленд розкритикував бійця Хамзата Чимаєва за дружбу з президентом Чечні Рамзаном Кадировим
Про це пише "Трибуна".
Шон Стрікленд відреагував на вчинок бійця UFC Хамзата Чимаєва, який опублікував спільну світлину з президентом Чечні Рамзаном Кадировим і привітав диктатора з днем народження.
"Подобається спостерігати, як світ дивиться на цього хлопця крізь пальці. Будував життя у Швеції, потоваришував з абсолютним монстром, який майже купив його, як повію. А коли повідець став занадто тугим, втік на Близький Схід. Тебе не повинні пускати в цю країну. Ти продав свою душу терористичному диктатору. Ти не сумісний з Америкою. Слава Богу, що ми не завдаємо ударів безпілотниками по цій частині піщаного карʼєру. Набридло, що UFC постійно забувають про те, що вони – американська компанія", – сказав ексчемпіон UFC Стрікленд.
Чимаєв народився у Чечні, проте у 19-річному віці він переїхав до Швеції. У 2023 році стало відомо, що уродженець Гвардєйського представлятиме ОАЕ.
- 19 серпня Рамзан Кадиров заявив, що Ілон Маск подарував йому Cybertruck. Проте американець спростував цю заяву. Вже через місяць президент Чечні скаржився, що бізнесмен дистанційно нібито відключив йому електрокар.
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