"Продав душу терористичному диктатору": ексчемпіон UFC розкритикував бійця, який дружить з Кадировим

Про це пише "Трибуна".

Шон Стрікленд відреагував на вчинок бійця UFC Хамзата Чимаєва, який опублікував спільну світлину з президентом Чечні Рамзаном Кадировим і привітав диктатора з днем народження.

"Подобається спостерігати, як світ дивиться на цього хлопця крізь пальці. Будував життя у Швеції, потоваришував з абсолютним монстром, який майже купив його, як повію. А коли повідець став занадто тугим, втік на Близький Схід. Тебе не повинні пускати в цю країну. Ти продав свою душу терористичному диктатору. Ти не сумісний з Америкою. Слава Богу, що ми не завдаємо ударів безпілотниками по цій частині піщаного карʼєру. Набридло, що UFC постійно забувають про те, що вони – американська компанія", – сказав ексчемпіон UFC Стрікленд.

Чимаєв народився у Чечні, проте у 19-річному віці він переїхав до Швеції. У 2023 році стало відомо, що уродженець Гвардєйського представлятиме ОАЕ.