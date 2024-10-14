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Огляд

Професійний бокс зганьбився через РФ та Кадирова, Надаль пішов з тенісу, а Клопп повернувся у футбол. Головні новини світового спорту за тиждень

Дмитро Марценишин
14 жовтня, 2024 понедiлок
11:28
Спорт Артур Бетербієв (з поясом) та Рамзан Кадиров (на передньому плані)

У Саудівській Аравії відбувся бій між російськими боксерами Артуром Бетербієвим та Дмитром Біволом, на який запросили Рамзана Кадирова, тенісист Рафаель Надаль оголосив про завершення кар'єри, а екстренер "Ліверпуля" Юрген Клопп повернувся у футбол

Зміст

У Саудівські Аравії влаштували боксерське шоу з росіянами та Кадировим

12 жовтня в Ер-Ріяді сталася подія, яка ще більше зіпсувала і так не бездоганну репутацію професійного боксу. У Ер-Ріяді відбувся бій за звання абсолютного чемпіона світу в напівважкій вазі (до 79,4 кг) між боксерами з Росії Артуром Бетербієвим та Дмитром Біволом. Поєдинок санкціонували усі провідні версії - WBA (Всесвітня боксерська асоціація), WBO (Всесвітня боксерська організація), IBF (Міжнародна боксерська федерація) та WBC (Всесвітня боксерська рада), яка останньою повернула росіян у свої рейтинги та дозволила їм знову битися за титули. 

Після повномасштабного вторгнення РФ в Україну світовий бокс сором'язливо прикривався громадянством Бетербієва та Бівола, які до цього виступали за Росію. Перший "сховався" за прапором Канади. Другий спочатку згадав, що народився у Киргизстані, потім нібито представляв США або взагалі виходив на поєдинки без прапора. А коли боксерські організації почали вдавати, що війни більше немає - Бівол знову став росіянином. 

Артур Бетербієв, Туркі Аль аш-Шейх та Дмитро Бівол (зліва - направо)

Артур Бетербієв, Туркі Аль аш-Шейх та Дмитро Бівол (зліва - направо), Фото: Getty Images

 

Ще ганебнішим стало запрошення на поєдинок до Саудівської Аравії очільника Чечні Рамзана Кадирова, який сидів серед VIP-гостей, а після бою вискочив на ринг, аби на очах вболівальників усього світу привітати Артура Бетербієва з перемогою.     

Головним організатором "шоу", яке більше нагадувало операцію з остаточної легалізації росіян у світовому боксі, став Туркі Аль аш-Шейх - керівник генерального управління Саудівської Аравії з питань розваг. Саме він влаштував у травні бій за звання абсолютного чемпіона в надважкій вазі, в якому Олександр Усик переміг Тайсона Ф'юрі. Аль аш-Шейх відповідає і за реванш українця та британця, який має відбутися в Ер-Ріяді 21 грудня. 

 

Рафаель Надаль попрощався з тенісом

Рафаель Надаль

Рафаель Надаль, Фото: Getty Images

 

10 жовтня іспанський тенісист Рафаель Надаль оголосив про завершення кар'єри

"Велика подяка усім! Я йду з професійного тенісу. Реальність така, що це були важкі роки, особливо останні два. Це важке рішення, але в цьому житті в усього є початок та кінець, і я думаю, що це належний час, щоб покласти край кар’єрі, яка була довгою і набагато успішнішою, ніж я міг собі уявити. Я відчуваю себе дуже щасливим через все, чого мені вдалося досягти", - сказав Надаль. 

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38-річний Рафаель Надаль виграв 22 титули на турнірах найпрестижнішої серії Grand Slam. Зокрема, він 14 разів ставав чемпіоном Ролан Гаррос, також перемагав на інших мейджорах - Australian Open, Вімблдоні та US Open.

Крім цього, іспанський тенісист здобув 92 титули турнірів ATP (Асоціації тенісистів-професіоналів) та є дворазовим олімпійським чемпіоном. Надаль 209 тижнів очолював світовий рейтинг. 

Наприкінці кар'єри іспанця переслідували травми, влітку 2023 року він переніс операцію на стегні. Останній матч Надаль зіграє в листопаді за збірну Іспанії у фіналі Кубка Девіса.

 

Юрген Клопп повернувся у футбол 

Юрген Клопп

Юрген Клопп, Фото: Getty Images

 

10 жовтня колишній головний тренер англійського "Ліверпуля" Юрген Клопп отримав посаду глобального керівника футболу в спортивній імперії "Ред Булл". 

Клопп розпочне роботу 1 січня 2025 року та відповідатиме за підтримку відповідальних за спорт у клубах "Ред Булл", розвиток філософії гри, пошук найкращих талантів, навчання й підвищення кваліфікації тренерів.

До системи "Ред Булл" входять німецький "Лейпциг", австрійські "Зальцбург" та "Ліферинг", "Нью-Йорк Ред Буллс" зі США і бразильський "Ред Булл Брагантіно".

"Кілька місяців тому я сказав, що більше не бачу себе на тренерській посаді і це все ще так. Але я люблю футбол і "Ред Булл" дає мені ідеальну платформу для цього. Я хочу поділитися своїм досвідом, який накопичив за ці роки", - розповів Клопп. 

За інформацією німецьких ЗМІ, у контракті Юргена Клоппа з "Ред Булл" передбачена можливість розірвання угоди, на випадок якщо він отримає запрошення очолити збірну Німеччини після відставки її нинішнього головного тренера Юліана Нагельсманна. 

57-річний Юрген Клопп очолював "Ліверпуль" з 2015 до літа 2024 року та достроково розірвав контракт з німецьким клубом. У 2019 році німець привів ліверпульців до перемоги у Лізі чемпіонів, у 2020-му виграв з ними чемпіонат Англії. Також під його керівництвом команда перемогла в клубному чемпіонаті світу та здобула Суперкубок УЄФА, Кубок Англії, Суперкубок Англії та Кубок ліги.  

Крім цього Клопп тренував німецькі "Майнц" та "Борусію" з Дортмунду.

Українська команда NAVI виграла кіберспортивний турнір IEM Rio 2024

NAVI, Natus Vincere

NAVI? Фото: twitter.com/pglesports


13 жовтня українська кіберспортивна команда Natus Vincere здобула перемогу над німецькою MOUZ у фіналі турніру з дисципліни Counter-Strike 2 у Бразилії - 3:1. 

Гра розпочалася з вибору "мишок" Inferno, де NAVI поступилися в першій половині. Проте після зміни сторін українці відновили рівновагу та здобули перемогу. 

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Далі гра перейшла на Dust2, де Natus Vincere були сильнішими та віддали суперникам лише два раунди і перевели гру на Mirage. Там кращими були німецькі кіберспортсмени. На Ancient українська команда поступалася 2:10, проте змогла перехопити ініціативу та вирвала підсумкову перемогу. 

NAVI отримали $100 тис. призових та відібралися на турнір IEM Katowice 2025. 

Для NAVI фіналі у Ріо виявився шостим поспіль. Українці наблизилася до власного досягнення у 2021 році, коли вони зіграли в семи фіналах поспіль. Рекорд належить американській FaZe, яка у 2023-2024 роках послідовно зіграла у восьми фіналах. 

CAS скоротив дискваліфікацію Поля Погба

Поль Погба

Поль Погба (праворуч), Фото: Getty Images

 

7 жовтня Спортивний арбітражний суд скоротив термін дискваліфікації французького футболіста Поля Погба за вживання допінгу від чотирьох років до 18 місяців

У суді в Лозанні підтвердили, що дискваліфікація Погба скорочена до півтора року. Французькому півзахиснику італійського "Ювентуса" дозволили повернутися до тренувань у січні 2025 року, а з березня відновити виступи. 

Під час розгляду апеляції чемпіон світу CAS погодився з більшістю аргументів хавбека, який стверджував, що заборонені речовини потрапили в його організм з добавкою, яку йому помилково виписав лікар у США.    

31-річний француз здав позитивний допінг-тест 20 серпня 2023 року після гри серії A проти "Удінезе". У його пробі виявили перевищений вміст тестостерону.

Поль Погба є чемпіоном світу - 2018 у складі збірної Франції, за яку він зіграв 91 матч та забив 11 голів.  

Крім "Ювентуса" півзахисник виступав за англійський "Манчестер Юнайтед". Француз є чотириразовим чемпіоном Італії та переможцем Ліги Європи в складі МЮ.

 

Андрес Іньєста оголосив про завершення кар'єри

Андрес Іньєста

Андрес Іньєста, Фото: Getty Images

 

7 жовтня колишній гравець "Барселони" та збірної Іспанії Андрес Іньєста оголосив, що йдте з футболу. Більшу частину своєї кар'єри півзахисник провів у каталонському клубі. За основну команду "Барси" Іньєста відіграв 674 матчі, забив 57 голів та віддав 135 результативних передач. Також хавбек виступав за японський "Віссел Кобе" та "Емірейтс" з ОАЕ, який став його останнім клубом. 

40-річний Іньєста виграв 4 трофеї Ліги чемпіонів і 9 разів став чемпіоном Іспанії. Разом зі збірною Іспанії виграв чемпіонат світу - 2010 та став дворазовим переможцем Євро - у 2008 та 2012 роках. 

Теги:
Футбол
Бокс
Ювентус
Лейпциг
Барселона
теніс
Саудівська Аравія
Олександр Усик
Манчестер Юнайтед
Рафаель Надаль
Ліверпуль
Рамзан Кадиров
Війна з Росією
Тайсон Ф'юрі
Ролан Гаррос
Поль Погба
кіберспорт
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