Збірна України здобула першу перемогу в Лізі націй, а "Челсі" передумав продавати Мудрика: огляд новин спорту за тиждень

Український футболіст побував на прийомі у Байдена

Євген Чеберко побував з "Коламбус Крю" на прийомі у президента США Джо Байдена. Минулого сезону український захисник у складі "Коламбус Крю" став чемпіоном МЛС (Головної ліги футболу).

За традицією для усіх переможців найбільших професійних ліг країни президент США влаштовує прийом у Білому домі.

"Неймовірний момент. Життя знову показує наскільки воно непередбачуване і неймовірне! Безмежно вдячний цим людям і клубу за цей момент, який ніколи не забуду", - написав Чеберко під фото з Байденом.

Збірна України перемогла Грузію у Лізі націй

Після невдалого старту з двох поразок у Лізі націй, наша національна команда зуміла реабілітуватись!

Матч Україна - Грузія, який пройшов у Познані (Польща), закінчився нашою перемогою з рахунком 1:0. На 35-й хвилині Михайло Мудрик здійснив шикарний прохід і з далекої відстані вдало пробив по воротах грузинів.

На початку матчу виникли серйозні технічні проблеми. На частині стадіону зникло світло, через це арбітр був змушений зупинити матч. У результаті після першого тайму компенсував 9 хвилин.

Після 3-го туру Грузія і Чехія мають по 6 очок і лідирують у групі B1. Албанія та Україна ділять третю-четверту позицію з 3 пунктами.

14 жовтня у Вроцлаві збірна України зіграє з Чехією.

Фото: Getty Images

Садурська встановила світовий рекорд на ЧС з фрідайвінгу

ЧС з фрідайвінгу проходить у Середземному морі в Греції. У дисципліні "постійна вага без ласт" українка Катерина Садурська змогла зануритись на глибину 80 м. З цим результатом наша спортсменка змогла встановити світовий рекорд.

"І, як і всі свої попередні перемоги, цю я присвячую Україні, нашим захисникам і всім, хто бореться за нашу свободу", - написала спортсменка у соцмережах.

На цьому ЧС Садурська також здобула золото у вільному зануренні по тросу з результатом 95 м. Також встановила нацрекорд (103 м) у зануренні в моноласті, у цій дисципліні вона посіла 4 місце.

Фото: Mitchell Brown

Клуб Серії A відмовився від трансферу українського футболіста

За інформацією інсайдера Ніколо Скіри, "Дженоа" розглядав кандидатуру Віктора Коваленка, як заміну Руслану Малиновському, який отримав важку травму. Проте українець не зміг переконати головного тренера італійці Альберто Джилардіно.

Тренерському штабу також не підійшли Антоніо Кандрева та Рафінья Алькантара. "Дженоа" продовжить роботу на ринку.

Коваленко цього літа достроково покинув "Аталанту". Сторони розірвали контракт, то ж зараз українець - вільний агент.

Фото: Getty Images

В Україні започаткували спортивні змагання "Ігри Ветеранів"

Міністерство у справах ветеранів України повідомило, що започатковує спортивні змагання "Ігри Ветеранів". Учасники змагатимуться у двох дисциплінах: кросфіт та кіберспорт.

Цьогоріч Ігри проходитимуть у чотирьох регіонах України та завершаться Всеукраїнськими змаганнями в Києві

"До участі у регіональних змаганнях запрошуються військовослужбовці, ветерани війни та особи, звільнені з військової служби, служби у правоохоронних органах, які зазнали травм, поранень або захворювань під час або внаслідок виконання службових обов’язків у зоні бойових дій", - йдеться у повідомленні.

У відомстві наголосили, що реєстрація на участь у змаганнях є обов’язковою. Вона триватиме до 27 жовтня (включно). Подати документи можна за посиланням.

Фото: ЗСУ

У "Челсі" передумали прощатись з Мудриком взимку

За інформацією журналіст Бена Джейкобса, керівництво "Челсі" не збирається відпускати вінгера Михайла Мудрика у зимове трансферне вікно. У Лондоні не розглядають ні трансфер, ні оренду.

Тренерський штаб бачить Мудрика, як сильного конкурента для Джейдона Санчо, якого "Челсі" підписав минулого літа. Енцо Мареска хоче, щоб українець прогресував. Він все ще вважає його важливим гравцем.

23-річний Михайло Мудрик у поточному сезоні провів 8 матчів за "Челсі", на його рахунку 3 результативні передачі.

Фото: Getty Images