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Інфографіка

Ліга націй: який вигляд має таблиця групи України після перемоги над Грузією

Влад Дідусь
11 жовтня, 2024 п'ятниця
23:57
Футбол Збірна України, Україна - Грузія

Ввечері пʼятниці, 11 жовтня, збірна України переграла Грузію у матчі 3-го туру Ліги націй

Зміст

Команда Сергія Реброва стартувала в новому розіграші Ліги націй 7 вересня в Празі з поразки від Албанії з рахунком 1:2. У іншому матчі 1-го туру Грузія розгромила Чехію з рахунком 4:1.

У 2-му турі Україна програла Чехії (2:3), а Грузія здолала Албанію (1:0). У 3-му турі Чехія перемогла Албанію (2:0), а Україна - Грузію (1:0).

Після 3-го туру Грузія і Чехія мають по 6 очок і лідирують у групі B1. Албанія та Україна ділять третю-четверту позицію з 3 пунктами. 

14 жовтня у Вроцлаві збірна України зіграє з Чехією.  

Турнірна таблиця групи України, Ліга націй

Фото: УЄФА

Теги:
Спорт
Збірна України
Ліга націй
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