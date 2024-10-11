Ліга націй: який вигляд має таблиця групи України після перемоги над Грузією
Ввечері пʼятниці, 11 жовтня, збірна України переграла Грузію у матчі 3-го туру Ліги націй
Команда Сергія Реброва стартувала в новому розіграші Ліги націй 7 вересня в Празі з поразки від Албанії з рахунком 1:2. У іншому матчі 1-го туру Грузія розгромила Чехію з рахунком 4:1.
У 2-му турі Україна програла Чехії (2:3), а Грузія здолала Албанію (1:0). У 3-му турі Чехія перемогла Албанію (2:0), а Україна - Грузію (1:0).
Після 3-го туру Грузія і Чехія мають по 6 очок і лідирують у групі B1. Албанія та Україна ділять третю-четверту позицію з 3 пунктами.
14 жовтня у Вроцлаві збірна України зіграє з Чехією.
Фото: УЄФА
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