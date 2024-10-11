"Важливий гравець": у "Челсі" передумали прощатись з Мудриком взимку, - журналіст

Про це повідомляє журналіст Бен Джейкобс.

За інформацією джерела, керівництво "Челсі" не збирається відпускати вінгера Михайла Мудрика у зимове трансферне вікно. У Лондоні не розглядають ні трансфер, ні оренду.

Тренерський штаб бачить Мудрика, як сильного конкурента для Джейдона Санчо, якого "Челсі" підписав минулого літа. Енцо Мареска хоче, щоб українець прогресував. Він все ще вважає його важливим гравцем.

23-річний Михайло Мудрик у поточному сезоні провів 8 матчів за "Челсі", на його рахунку 3 результативні передачі.