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Головна Футбол Клуб Серії A відмовився від трансферу українського футболіста

Клуб Серії A відмовився від трансферу українського футболіста

Влад Дідусь
9 жовтня, 2024 середа
22:27
Футбол "Спеція", Віктор Коваленко

Український півзахисник Віктор Коваленко не підходить тренерському штабу італійського "Дженоа"

Зміст

Про це повідомляє інсайдер Ніколо Скіра.

За інформацією джерела, "Дженоа" розглядав кандидатуру Віктора Коваленка, як заміну Руслану Малиновському, який отримав важку травму. Проте українець не зміг переконати головного тренера італійці Альберто Джилардіно.

Тренерському штабу також не підійшли Антоніо Кандрева та Рафінья Алькантара. "Дженоа" продовжить роботу на ринку.

Коваленко цього літа достроково покинув "Аталанту". Сторони розірвали контракт, то ж зараз українець - вільний агент.

  • Лондонський "Арсенал" активно моніторить ринок у пошуках нового лівого захисника, а в січні англійці планують продати Олександра Зінченка.
Теги:
Спорт
Руслан Малиновський
Футбольні трансфери
Серія А
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