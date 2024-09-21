"Перелом і вивих суглоба": Малиновський отримав жахливу травму у матчі Серії А
У суботу, 21 вересня, український півзахисник Руслан Малиновський отримав важку травму у матчі за італійську "Дженоа"
Про це повідомляє пресслужба "Дженоа".
У матчі 5-го туру Серії А "Венеція" - "Дженоа" (2:0) Руслан Малиновський отримав жахливу травму правої щиколотки - вивих гомілкостопного суглобу та перелом малогомілкової кістки.
Завтра, 22 вересня, 31-річному хавбеку зроблять операцію.
"Малиновський зазнав серйозного пошкодження, завтра на гравця чекає операція. Повертайся сильнішим, Руслане", - відреагували в УАФ на травму півзахисника збірної України.
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У поточному сезоні Руслан Малиновський віддав 1 асист в 5 матчах.
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