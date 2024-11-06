Промоутер спрогнозував революційні зміни у карʼєрі Усика

Про це Оскар Де Ла Хойя сказав у відео DAZN.

Заяву щодо Олександра Усика промоутер зробив у контексті бою Хільберто Раміреса та Кріса Біллем-Сміта за титули WBA (Всесвітньої боксерської асоціації) та WBO (Всесвітньої боксерської організації) у важкій вазі (до 90,7 кг).

За словами Де Ла Хойї, він прогнозує, що Усик змінить вагову категорію та повернеться з надважкої ваги до крузервейту, і тоді може зустрітись з Хільберто Раміресом.

Цікаво, що сам Рамірес також говорив про амбіції побитись з Усиком.

Олександр Усик і зміна вагової категорії

Останній бій в крузервейті Олександр Усик провів у листопаді 2018 року. Тоді українець захистив титул абсолютного чемпіона світу у поєдинку проти Тоні Белью.

Після цього боксер змінив категорію і розпочав виступи у суперважкій вазі. У 2024 році Олександр Усик переміг роздільним рішенням суддів Тайсона Ф'юрі та став першим в історії, хто здобув усі чотири титули у надважкій вазі.

У червні українець відмовився від поясу IBF (Міжнародної боксерської федерації). На кону другого бою Олександра Усика і Тайсона Фʼюрі стоятимуть пояси WBC (Всесвітньої боксерської ради), WBA (Всесвітньої боксерської асоціації) та WBO (Всесвітньої боксерської організації) у суперважкій вазі.

Реванш пройде 21 грудня. Усик і Фʼюрі знову зустрінуться на Kingdom Arena в Ер-Ріяді (Саудівська Аравія). Саме тут проходив перший поєдинок боксерів.