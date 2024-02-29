Спаринг-партнер розповів, як завдав Ф'юрі травму, через яку перенесли бій з Усиком

Про це Смакічі сказав у коментарі talkSPORT.

За його словами, атмосфера під час спарингу була напруженою через вислови та брудні прийми Ф'юрі.

"Нічого особливого не сталося, перед цим у нас був хороший спаринг. Просто він "розпалив вогонь" своїми поганими словами та брудними рухами. Коли моя голова була опущена, він зробив кілька брудних прийомів, це мене розізлило", - розповів Смакічі.

Він додав, що Ф'юрі отримав розсічення після того, як затиснув його голову.

"На жаль, сталася травма. Я на сто відсотків впевнений, що це був мій кулак. Після розсічення він не сказав: "Агов, це був лікоть" чи щось на кшталт. Є різниця між ліктем і кулаком в рукавичці. Але, можливо, він зісковзнув до ліктя, коли затиснув мою голову та тягнув вперед. Але це було не навмисно", - запевнив Смакічі.

Коли відбудеться бій Усик - Ф'юрі

2 лютого стало відомо, що поєдинок за звання абсолютного чемпіона світу в надважкій вазі між Олександром Усиком і Тайсоном Ф'юрі буде перенесено.

Британець травмувався під час спарингу. Він отримав розсічення, після якого йому довелося накладати шви. Через це його бій проти українця було перенесено на 18 травня.

Усик є чемпіоном світу за версіями WBO (Всесвітньої боксерської організації), WBA (Всесвітньої боксерської асоціації) та IBF (Міжнародної боксерської федерації).

Ф'юрі володіє титулом WBC (Всесвітньої боксерської ради).