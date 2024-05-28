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Стало відомо, хто та в якому обсязі транслюватиме Олімпіаду-2024 в Україні

28 травня, 2024 вiвторок
20:51
Спорт Ярослава Магучіх

Українці зможуть переглянути Олімпіаду-2024 та Паралімпіаду наживо на платформах Суспільного Мовлення

Зміст

Про це повідомляє сайт "Суспільне Спорт".

Першою трансляцією з Парижа стане матч олімпійської збірної України з футболу проти Іраку. Поєдинок пройде 24 липня, початок о 20:00.

Церемонія відкриття Олімпійських ігор запланована на 26 липня, а змагання триватимуть з 27 липня до 11 серпня. Паралімпійські ігри розпочнуться 28 серпня і триватимуть до 8 вересня.

Трансляції Олімпіади-2024 та Паралімпіади будуть доступні на телеканалі "Суспільне Спорт", регіональних каналах Суспільного, вебсайті "Суспільне Спорт", а також на "Радіо Промінь".

Кількість годин прямого ефіру: не менше 200 годин під час Олімпіади і не менше 100 годин під час Паралімпіади.

"На сайті "Суспільне Спорт" будуть доступні чотири додаткові потоки трансляції змагань Олімпіади-2024 з українським коментатором, що буде розширювати кількість контенту на телеканалах. Щоденно будуть виходити інформаційно-аналітичні студії про Олімпійські та Паралімпійські ігри 2024 року. Також на Youtube-каналі щодня виходитиме дайджест головних подій змагального дня", - додали представники Суспільного Мовлення.

Склад коментаторів, журналістів та ведучих студій оголосять пізніше.

  • 20 травня очільник Мінмолоді та спорту Матвій Бідний та президент Національного олімпійського комітету Вадим Гутцайт оголосили, що Україна виступить на Олімпійський іграх у Парижі.
Теги:
Франція
Паралімпіада
Олімпіада
Олімпіада-2024
паралімпійська збірна
Олімпійська збірна України
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