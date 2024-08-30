Світоліна програла третій ракетці світу в 1/16 фіналу US Open
Ввечері пʼятниці, 30 серпня, українка Еліна Світоліна поступилась американці Коко Гофф в 1/16 фіналу US Open
Про це повідомляє офіційний сайт US Open.
Матч Еліни Світоліної проти Коко Гофф в 1/16 фіналу закінчився поразкою українки. Хоч наша тенісистка і зуміла виграти перший сет (6:3), але втримати перевагу у двох наступних не вдалось (3:6, 3:6).
У наступному раунді третя ракетка світу зіграє проти переможниці пари Марта Костюк - Емма Наварро. Цей поєдинок закінчиться ближче до 23:00.
Костюк - остання українка, яка змагається на US Open.
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Україну у першому колі US Open презентували одразу сім українських тенісисток: Еліна Світоліна, Юлія Стародубцева, Даяна Ястремська, Марта Костюк, Леся Цуренко, Ангеліна Калініна та Катерина Байндль.
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