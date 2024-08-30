Світоліна програла третій ракетці світу в 1/16 фіналу US Open

Про це повідомляє офіційний сайт US Open.

Матч Еліни Світоліної проти Коко Гофф в 1/16 фіналу закінчився поразкою українки. Хоч наша тенісистка і зуміла виграти перший сет (6:3), але втримати перевагу у двох наступних не вдалось (3:6, 3:6).

У наступному раунді третя ракетка світу зіграє проти переможниці пари Марта Костюк - Емма Наварро. Цей поєдинок закінчиться ближче до 23:00.

Костюк - остання українка, яка змагається на US Open.