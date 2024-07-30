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Головна Спорт Світоліна пройшла до 1/8 фіналу Олімпіади-2024

Світоліна пройшла до 1/8 фіналу Олімпіади-2024

Ольга Бабишена
30 липня, 2024 вiвторок
00:30
Спорт Еліна Світоліна

Українська тенісистка Еліна Світоліна у другому раунді одиночних змагань Олімпіади-2024 перемогла американку Джессіку Пегулу та пройшла до 1/8 фіналу

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Про це повідомляє Суспільне Спорт. 

Тенісистки провели на корті 1:49 години. За цей час Світоліна вибила 30 віннерів і три подачі навиліт. Вона здобула вольову перемогу з результатом 2:1 за сетами: Джессіка Пегула (США, 5) - Еліна Світоліна (Україна) - 1:2 (6:4, 1:6, 3:6)

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У 1/8 фіналу Світоліна зустрінеться з чинною чемпіонкою Вімблдону та дев'ятою сіяною олімпійського турніру - представницею Чехії Барборою Крейчиковою. 

  • Раніше українські тенісистки сестри Кіченок перейшли в друге коло Олімпійських ігор - 2024 у парному розряді. До них приєднався тандем Марти Костюк та Даяни Ястремської. 
Теги:
Україна
Франція
теніс
Олімпіада
Еліна Світоліна
Олімпіада-2024
США
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