Світоліна пройшла до 1/8 фіналу Олімпіади-2024
Українська тенісистка Еліна Світоліна у другому раунді одиночних змагань Олімпіади-2024 перемогла американку Джессіку Пегулу та пройшла до 1/8 фіналу
Про це повідомляє Суспільне Спорт.
Тенісистки провели на корті 1:49 години. За цей час Світоліна вибила 30 віннерів і три подачі навиліт. Вона здобула вольову перемогу з результатом 2:1 за сетами: Джессіка Пегула (США, 5) - Еліна Світоліна (Україна) - 1:2 (6:4, 1:6, 3:6)
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У 1/8 фіналу Світоліна зустрінеться з чинною чемпіонкою Вімблдону та дев'ятою сіяною олімпійського турніру - представницею Чехії Барборою Крейчиковою.
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