Світоліна пройшла до 1/8 фіналу Олімпіади-2024

Про це повідомляє Суспільне Спорт.

Тенісистки провели на корті 1:49 години. За цей час Світоліна вибила 30 віннерів і три подачі навиліт. Вона здобула вольову перемогу з результатом 2:1 за сетами: Джессіка Пегула (США, 5) - Еліна Світоліна (Україна) - 1:2 (6:4, 1:6, 3:6)

Читайте також: Україні на Олімпіаді-2024 прогнозують 13 медалей. Розповідаємо про шанси Магучіх, Харлан, Беленюка та ще 20 українців, які поїхали до Парижу за нагородами

У 1/8 фіналу Світоліна зустрінеться з чинною чемпіонкою Вімблдону та дев'ятою сіяною олімпійського турніру - представницею Чехії Барборою Крейчиковою.