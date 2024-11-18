Тайсон програв блогеру, Трамп став зіркою турніру UFC 309, а володар "Золотого м'яча" поїхав на турнір до РФ. Головні новини світового спорту за тиждень

Майк Тайсон повернувся на ринг у 58 років

16 листопада в Арлінгтоні (США) легендарний американський боксер Майк Тайсон провів перший офіційний поєдинок з 2005 року. 58-річний колишній абсолютний чемпіон світу в надважкій вазі зустрівся з 27-річним блогером Джейком Полом.

Тайсон пройшов з вдвічі молодшим суперником, який проводив 12-й бій серед професіоналів, всі 8 раундів по 2 хвилини та програв за очками одноголосним рішенням суддів - 72:80, 73:79, 73:79.

Майк Тайсон, Фото: Getty Images

Майк Тайсон назвав однією з причин поразки травму руки та зізнався, що ледве не помер у червні.

"Це одна із тих ситуацій, коли ти програв, але все одно виграв. Я мало не помер у червні. Мені зробили 8 переливань крові. Я боровся, щоб відновитися до бою, тому я переміг", - розповів Тайсон.

За поєдинок він отримав $20 млн, Пол заробив $40 млн. На Netflix наживо бій переглянули 60 млн користувачів. А на 80-тисячному AT&T Stadium був аншлаг.

За словами Майка Тайсона, він поки не може сказати, що остаточно завершив карʼєру.

"Я не думаю, що це мій останній бій. Можливо, наступним буде брат Джейка Пола - Логан", – сказав Тайсон.

Трамп із Маском відвідав бій UFC Джонс - Міочич

Дональд Трамп, Ілон Маск та Джон Джонс (зліва - направо), Фото: Getty Images

Обраний президентом США Дональд Трамп 17 листопада в Нью-Йорку відвідав турнір UFC 309. Під овації глядачів він з'явився на арені в супроводі мільярдера Ілона Маска та спікера Палати представників Майка Джонсона.

У головному поєдинку вечора володар титулу Абсолютного бійцівського чемпіонату в надважкій вазі Джон Джонс переміг іншого американця - Стіпе Міочича. Вирішальним став 3-й раунд, коли Джонс завдав Міочичу удару ногою з розвороту в живіт, кинувся його добивати та примусив рефері зафіксувати перемогу технічним нокаутом.

Після фінального гонга Джонс залишив октагон та передав свій чемпіонський пояс Трампу. Для 37-річного чемпіона UFC перемога стала 28-ю в кар'єрі, в його пасиві 1 поразка. 42-річний Міочич зазнав 5-ї поразки, загалом він провів 25 поєдинків.

Збірна Косова влаштувала демарш через провокації фанів в Румунії на грі Ліги націй

Ліга націй. Румунські фани з прапором Сербії на грі проти Косова, Фото: Getty Images

15 листопада футболісти збірної Косова залишили поле за кілька хвилин до фінального свистка в матчі Ліги націй проти Румунії. Косовари пішли в роздягальню в компенсований арбітром час за рахунку 0:0. Причиною стали провокації румунських вболівальників, які скандували образливі гасла, пронесли на трибуни антикосовські банери та прапори Сербії.

Після демаршу футболістів з Косова гру призупинили, збірна Румунії близько години чекала, коли суперники повернуться на поле. Проте матч не відновився, а його долю тепер вирішуватиме УЄФА.

Збірна Румунії, яку очолює екстренер "Шахтаря" та "Динамо" Мірча Луческу, має 12 очок та лідирує в групі 1 третього дивізіону Ліги націй. Косово з 9 пунктами йде другим. У Кіпру 6 балів, Литва не набрала жодного очка та вибула до найслабшого дивізіону.

Клаудіо Раньєрі відновив тренерську кар'єру заради "Роми"

Клаудіо Раньєрі, Фото: Getty Images

14 листопада новим головним тренером італійського футбольного клубу "Рома", за який виступає українець Артем Довбик, став Клаудіо Раньєрі.

Римський клуб уклав з 73-річним італійцем контракт до кінця нинішнього сезону. Після його завершення Раньєрі обійме посаду виконавчого директора та працюватиме радником власника "Роми" зі спортивних питань, зокрема, опікуватимуться пошуками нового тренера.

Клаудіо Раньєрі вже тренував римлян у 2009-2011 та у 2019 роках. У квітні італієць оголошував про завершення тренерської кар'єри. Також він очолював "Кальярі", "Наполі", "Фіорентину", "Парму", "Ювентус", "Інтер", "Сампдорію", іспанські "Валенсію" і "Атлетико", французькі "Монако" й "Нант", англійські "Челсі", "Лестер", "Фулгем" і "Вотфорд", збірну Греції.

Раньєрі у 2016 році привів "Лестер" до сенсаційної перемоги в чемпіонаті Англії, а у 2004 році здобув з "Валенсією" Суперкубок УЄФА.

Наразі "Рома" займає в чемпіонаті Італії 12-те місце. У Лізі Європи римляни з 5 очками йдуть 20-ми. Клаудіо Раньєрі замінив на посаді головного тренера хорвата Івана Юрича. Римляни розпочинали сезон під керівництвом італійця Даніеле Де Россі.

Володар "Золотого м'яча" Фабіо Каннаваро взяв участь у турнірі в Росії

Фабіо Каннаваро у матчі на підтримку України, Фото: Getty Images

Колишній футболіст збірної Італії Фабіо Каннаваро 16 листопада виступив у Москві на турнірі з паддл тенісу. Перед ним він звернувся із привітанням до росіян.

"Привіт усім. Я Фабіо Каннаваро, буду радий бачити вас на турнірі 16 листопада. Скоро побачимося", — сказав італієць.

51-річний Фабіо Каннаваро здобув "Золотий м'яч" у 2006 році після перемоги зі збірною Італії на чемпіонаті світу. На клубному рівні виступав за італійські "Наполі", "Парму", "Інтер", "Ювентус". іспанський "Реал" та "Аль-Ахлі" з ОАЕ.

У 2023 році в Лондоні Каннаваро зіграв у благодійному футбольному матчі Game4Ukraine, на якому збирали кошти для відбудови української школи, яку зруйнували росіяни.

Паддл теніс - вид спорту, у якому використовуються ракетки. Корт, на якому виступають гравці, трохи менший за розмірами за стандартний тенісний. Турнір, який відбувся у Москві, організували російські букмекери.

Яннік Сіннер виграв Підсумковий турнір ATP

Яннік Сіннер, Фото: Getty Images

17 листопада в Турині тенісний сезон завершився фінальним матчем Підсумкового турніру ATP (Асоціації тенісистів-професіоналів).

У вирішальній грі перша ракетка світу італієць Яннік Сіннер переміг американця Тейлора Фріца, який йде в рейтингу ATP п'ятим - 6:4, 6:4.

Сіннер виграв Підсумковий турнір ATP вперше в кар'єрі та став першим італійцем, який переміг у цих змаганнях. Найкращий тенісист світу заробив у Турині $4,8 млн призових.

Загалом 23-річний Яннік Сіннер виграв 18 титулів ATP. У нинішньому сезоні він став переможцем двох турнірів найпрестижнішої серії Grand Slam - Australian Open та US Open.