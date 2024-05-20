"Трішки пом’яте обличчя": Усик показав свій вигляд через два дні після бою з Ф'юрі

Відео Усик оприлюднив у instagram.

"Трішки часу пройшло після поєдинку, трішки пом’яте обличчя, але слава богу перемога є. Я хочу подякувати усім українцям, які за мене молилися, всім тим хлопцям, які боронять нашу країну і захищають її від ворога. Хочу подякувати кожній мамі, татові, дружині та всім нашим діткам, які зараз витримують цей натиск", - сказав Усик.

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Він також перейшов на англійську подякував за підтримку іноземним вболівальникам.

"Я хочу сказати дуже дякую всім, хто підтримує мене та мою країну – для мене це дуже важливо, я це справді ціную. Слава богу за все, слава Україні", - завершив Усик.