"Трішки пом’яте обличчя": Усик показав свій вигляд через два дні після бою з Ф'юрі
Український боксер Олександр Усик звернувся до вболівальників після перемоги над британцем Тайсоном Ф'юрі у бою за звання абсолютного чемпіона світу в надважкій вазі
Відео Усик оприлюднив у instagram.
"Трішки часу пройшло після поєдинку, трішки пом’яте обличчя, але слава богу перемога є. Я хочу подякувати усім українцям, які за мене молилися, всім тим хлопцям, які боронять нашу країну і захищають її від ворога. Хочу подякувати кожній мамі, татові, дружині та всім нашим діткам, які зараз витримують цей натиск", - сказав Усик.
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Він також перейшов на англійську подякував за підтримку іноземним вболівальникам.
"Я хочу сказати дуже дякую всім, хто підтримує мене та мою країну – для мене це дуже важливо, я це справді ціную. Слава богу за все, слава Україні", - завершив Усик.
- 18 травня Олександр Усик переміг роздільним рішенням суддів британця Тайсона Ф'юрі та став першим важковаговиком в історії, який заволодів усіма чотирма престижними титулами - за версіями WBO (Всесвітньої боксерської організації), WBA (Всесвітньої боксерської асоціації), IBF (Міжнародної боксерської федерації та WBC (Всесвітньої боксерської ради).
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