У Беленюка під час Олімпіади вкрали годинник

Про це Жан Беленюк написав у Instagram.

"З неприємних моментів Олімпіади. Вкрали мій годинник. У декого з хлопців вкрали гроші та особисті речі, скоріш за все, прибиральниці в олімпійському містечку. Ближче до нашого від’їзду, щоб не було часу на розголос", - написав борець.

Водночас за словами Беленюка, це не перший подібний інцидент. Під час Олімпіади-2016 у Ріо "крали протягом всіх Ігор".

Хто такий Жан Беленюк

33-річний Жан Беленюк є триразовим чемпіоном Європи та дворазовим чемпіоном світу з греко-римської боротьби. На Олімпіаді-2016 здобув срібло, а у Токіо - золото. Олімпійські ігри у Парижі закінчились для нього бронзою.

Беленюк є народним депутатом України від партії "Слуга Народу".

Виступ на Олімпіаді-2024 - останній у спортивній карʼєрі Беленюка.