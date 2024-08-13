У Беленюка під час Олімпіади вкрали годинник
Український борець Жан Беленюк розповів, що у нього вкрали годинник під час Олімпійських ігор у Парижі
Про це Жан Беленюк написав у Instagram.
"З неприємних моментів Олімпіади. Вкрали мій годинник. У декого з хлопців вкрали гроші та особисті речі, скоріш за все, прибиральниці в олімпійському містечку. Ближче до нашого від’їзду, щоб не було часу на розголос", - написав борець.
Водночас за словами Беленюка, це не перший подібний інцидент. Під час Олімпіади-2016 у Ріо "крали протягом всіх Ігор".
Хто такий Жан Беленюк
33-річний Жан Беленюк є триразовим чемпіоном Європи та дворазовим чемпіоном світу з греко-римської боротьби. На Олімпіаді-2016 здобув срібло, а у Токіо - золото. Олімпійські ігри у Парижі закінчились для нього бронзою.
Беленюк є народним депутатом України від партії "Слуга Народу".
Виступ на Олімпіаді-2024 - останній у спортивній карʼєрі Беленюка.
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