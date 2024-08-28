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Головна Спорт У Парижі розпочалась церемонія відкриття Паралімпійських ігор

У Парижі розпочалась церемонія відкриття Паралімпійських ігор

Влад Дідусь
28 серпня, 2024 середа
21:00
Спорт Паралімпіада-2024, Париж

О 21:00 середи, 28 серпня, у Парижі розпочалась церемонія відкриття XVII літніх Паралімпійських ігор

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Про це Еспресо.TV повідомляє з посиланням на "Суспільне".

Суспільне Мовлення є офіційним транслятором Паралімпійських ігор. Церемонія відкриття стартувала о 21:00 і триватиме три з половиною години.

Відкриття Паралімпіади, подібно до Олімпіади, пройде за межами легкоатлетичного стадіону. Церемонія розпочнеться з параду всіх країн-учасниць на Єлисейських полях і рухатиметься до площі Згоди.

Пряма трансляція доступна на Першому каналі "Суспільного", телеканалі та сайті "Суспільне Спорт", а також на регіональних телеканалах мовника.

Фехтувальниця Олена Федота-Ісаєва та веслувальник Роман Полянський - прапороносці України на церемонії відкриття.

  • На Паралімпійських іграх-2024, які пройдуть у Парижі, братимуть участь 140 українських спортсменів та змагатимуться у 17 з 22 видів спорту, що є рекордом в історії держави.
Теги:
Франція
Паралімпіада
паралімпійська збірна
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