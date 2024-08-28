У Парижі розпочалась церемонія відкриття Паралімпійських ігор

Про це Еспресо.TV повідомляє з посиланням на "Суспільне".

Суспільне Мовлення є офіційним транслятором Паралімпійських ігор. Церемонія відкриття стартувала о 21:00 і триватиме три з половиною години.

Відкриття Паралімпіади, подібно до Олімпіади, пройде за межами легкоатлетичного стадіону. Церемонія розпочнеться з параду всіх країн-учасниць на Єлисейських полях і рухатиметься до площі Згоди.

Пряма трансляція доступна на Першому каналі "Суспільного", телеканалі та сайті "Суспільне Спорт", а також на регіональних телеканалах мовника.

Фехтувальниця Олена Федота-Ісаєва та веслувальник Роман Полянський - прапороносці України на церемонії відкриття.