У Парижі розпочалась церемонія відкриття Паралімпійських ігор
О 21:00 середи, 28 серпня, у Парижі розпочалась церемонія відкриття XVII літніх Паралімпійських ігор
Про це Еспресо.TV повідомляє з посиланням на "Суспільне".
Суспільне Мовлення є офіційним транслятором Паралімпійських ігор. Церемонія відкриття стартувала о 21:00 і триватиме три з половиною години.
Відкриття Паралімпіади, подібно до Олімпіади, пройде за межами легкоатлетичного стадіону. Церемонія розпочнеться з параду всіх країн-учасниць на Єлисейських полях і рухатиметься до площі Згоди.
Пряма трансляція доступна на Першому каналі "Суспільного", телеканалі та сайті "Суспільне Спорт", а також на регіональних телеканалах мовника.
Фехтувальниця Олена Федота-Ісаєва та веслувальник Роман Полянський - прапороносці України на церемонії відкриття.
- На Паралімпійських іграх-2024, які пройдуть у Парижі, братимуть участь 140 українських спортсменів та змагатимуться у 17 з 22 видів спорту, що є рекордом в історії держави.
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