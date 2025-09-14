У віці 46 років помер колишній чемпіон світу з боксу Рікі Гаттон

Про це інформує CNN.

Поліція Великого Манчестера підтвердила факт смерті.

"Сьогодні о 6:45 ранку поліцейські отримали виклик від громадянина на Боулакре-роуд, Гайд, Теймсайд, де вони виявили тіло 46-річного чоловіка. Наразі не виявлено жодних підозрілих обставин", - йдеться в заяві поліції.

Рікі Гаттон, відомий під прізвиськом "Хітмен", завоював титули чемпіона світу в легкій та напівсередній вазі. Протягом своєї кар'єри він зустрічався на рингу з такими видатними боксерами, як Флойд Мейвезер-молодший, Менні Пак'яо та Костя Цзю.

До поразки від Мейвезера у 2007 році Гаттон мав бездоганний рекорд – 43 перемоги без жодної поразки. Завершив професійну кар’єру у 2012 році з результатом 45 перемог і трьох поразок.

В останні роки Рікі Гаттон відкрито розповідав про свої особисті проблеми, зокрема про боротьбу з алкогольною залежністю, вживанням наркотиків та депресією. Попри це, очікувалося, що Гаттон повернеться на ринг у грудні цього року для поєдинку проти Ейси Аль Даха в Дубаї, запланованого на 2 грудня.