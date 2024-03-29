UFC: українець Потєря проведе бій з непереможним росіянином

Про це заявив очільник UFC Дейна Вайт, пише "Трибуна".

Поєдинок українця Ігоря Потєрі та росіянина Шарабутдіна Магомедова пройде у рамках шоу UFC у Саудівській Аравії, яке відбудеться 22 червня.

"Я тут, щоб стати чемпіоном UFC у середній вазі, та для цього мені потрібно битися з усіма. Я ніколи не вибирав опонентів, приймаю всі виклики та погоджуюсь на ті бої, які дає мені UFC. На все воля Божа, Богу видніше як для мене краще, я довіряю Богу і тій Енергії, яку Бог мені посилає. Слава Богу за все", - заявив Ігор Потєря.

Український боєць UFC попросив українців максимальної підтримки, а не хейту.

"Цей поєдинок дуже важливий для мене, я мотивований як ніколи, і з Божою допомогою я зроблю все можливе для перемоги від себе, а неможливе зробить Боженька. Щодо опонента… Я вважаю його надто переоціненим, і скоро у поєдинку я покажу вам, чому я так вважаю. Слава Україні – Героям Слава – Слава ЗСУ. Україна ненька рідненька, я тебе люблю", - написав Потєря.

У попередньому бою Потєря виграв у Роберта Бричека на UFC Fight Night 236 у Лас-Вегасі. Загалом на рахунку українця 20 перемог та 5 поразок в октагоні