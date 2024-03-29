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UFC: українець Потєря проведе бій з непереможним росіянином

29 березня, 2024 п'ятниця
03:10
Спорт Ігор Потєря (праворуч)

Українець Ігор Потєря наступний бій проведе проти росіянина Шарабутдіна Магомедова

Про це заявив очільник UFC Дейна Вайт, пише "Трибуна".

Поєдинок українця Ігоря Потєрі та росіянина Шарабутдіна Магомедова пройде у рамках шоу UFC у Саудівській Аравії, яке відбудеться 22 червня.

"Я тут, щоб стати чемпіоном UFC у середній вазі, та для цього мені потрібно битися з усіма. Я ніколи не вибирав опонентів, приймаю всі виклики та погоджуюсь на ті бої, які дає мені UFC. На все воля Божа, Богу видніше як для мене краще, я довіряю Богу і тій Енергії, яку Бог мені посилає. Слава Богу за все", - заявив Ігор Потєря.

Український боєць UFC попросив українців максимальної підтримки, а не хейту.

"Цей поєдинок дуже важливий для мене, я мотивований як ніколи, і з Божою допомогою я зроблю все можливе для перемоги від себе, а неможливе зробить Боженька. Щодо опонента… Я вважаю його надто переоціненим, і скоро у поєдинку я покажу вам, чому я так вважаю. Слава Україні – Героям Слава – Слава ЗСУ. Україна ненька рідненька, я тебе люблю", - написав Потєря.

У попередньому бою Потєря виграв у Роберта Бричека на UFC Fight Night 236 у Лас-Вегасі. Загалом на рахунку українця 20 перемог та 5 поразок в октагоні

  • Шарабутдін має на своєму рахунку 12 боїв у UFC та 0 поразок.
Теги:
Україна
Росія
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