Українець Кокошко не вийшов у фінал Олімпіади-2024 зі штовхання ядра

Про це повідомляє офіційний сайт Олімпіади-2024.

Ввечері пʼятниці, 2 серпня, відбулась кваліфікація Олімпіади-2024 у змаганнях зі штовхання ядра. Україну презентував Роман Кокошко. Наш атлет показав результат 19,36 метра, але зайняв лише 13 позицію у своїй групі. Вийти у фінал не вдалосью

Для Кокошка це була дебютна Олімпіада у кар'єрі.

Як Україна виступає на Олімпіаді-2024

Першу нагороду нашій команді 29 липня принесла фехтувальниця на шаблях Ольга Харлан, яка виборола бронзу.

1 серпня Сергій Куліш виграв срібло у стрільбі з гвинтівки з трьох положень на 50 м та приніс Україні другу нагороду Ігор-2024.