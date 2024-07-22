Українська команда NaVi перемогла на турнірі по CS2 і виграла $400 тис.

Про це повідомляє Sportarena.

Зазначається, що великий мультидисциплінарний кіберспортивний турнір Esports World Cup з Counter-Strike 2 проходить у Саудівській Аравії з 28 червня по 25 серпня.

У фіналі NaVi обіграли G2 Esports з рахунком 2:1 (Ancient - ​​14:16, Nuke - 13:6, Inferno - 13:6).

Натомість за перемогу на турнірі команда з CS2 отримала $400 тисяч та 1000 очок у загальний клубний рейтинг Esports World Cup 2024. Водночас G2 Esports заробили $175 тисяч та 600 очок.