Українська команда NaVi перемогла на турнірі по CS2 і виграла $400 тис.
Українська кіберспортивна команда Natus Vincere перемогла на турнірі по Counter-Strike 2 на Esports World Cup 2024. За перемогу склад NaVi отримав $400 тис.
Про це повідомляє Sportarena.
Зазначається, що великий мультидисциплінарний кіберспортивний турнір Esports World Cup з Counter-Strike 2 проходить у Саудівській Аравії з 28 червня по 25 серпня.
У фіналі NaVi обіграли G2 Esports з рахунком 2:1 (Ancient - 14:16, Nuke - 13:6, Inferno - 13:6).
Натомість за перемогу на турнірі команда з CS2 отримала $400 тисяч та 1000 очок у загальний клубний рейтинг Esports World Cup 2024. Водночас G2 Esports заробили $175 тисяч та 600 очок.
- У квітні Natus Vincere перемогла на турнірі PGL Major Copenhagen з Counter-Strike 2 та стала першим чемпіоном світу у CS2.
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