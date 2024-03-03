Українська тенісистка Костюк обіграла п'яту ракетку світу у півфіналі турніру WTA 500

Про це інформує Суспільне. Спорт.

У півфіналі змагань українка у двох сетах обіграла 5-ту ракетку світу Джессіку Пегулу (США) – 7:6(4), 6:1.

Українка програвала у першій партії 1:5, але зуміла повернутися в гру та переламати перебіг поєдинку. Першу партію Костюк виграла з рахунком 7:6, а у другій не залишила американці шансів – 6:1. У другому сеті українка не залишила першій ракетці турніру шансів, віддавши лише один гейм.

Матч тривав півтори години. Це була третя зустріч тенісисток. Українка вперше у кар'єрі здобула перемогу над тенісисткою з топ-5 світового рейтингу.

"Навіть не знаю, як зуміла перевернути хід матчу. Мені здається, що я просто трохи поспішала на початку гри, вибирала неправильні атакувальні удари. Обіграти тенісистку з топ-5 набагато складніше, ніж з топ-10, оскільки дівчата з топ-5 зазвичай набагато стабільніші. Це надзвичайно особлива і важлива перемога. Перед цим я двічі програла Джесс, тому емоції, безперечно, хороші", - сказала Костюк після півфіналу.

У фіналі 500-тисячника у США Марта зіграє проти Кеті Бултер, яка раніше у своєму півфінальному матчі закрила Емму Наварро. Фінал турніру в Сан-Дієго відбудеться у ніч на понеділок, 4 березня. Орієнтовний початок - о 01:00 за Києвом.