Українська тенісистка Костюк обіграла п'яту ракетку світу у півфіналі турніру WTA 500
У неділю, 3 березня, українська тенісистка Марта Костюк (№34 WTA) у півфіналі турніру WTA 500 у Сан-Дієго перемогла п'яту ракетку світу Джессіку Пегулу із США та вийшла у фінал змагань
Про це інформує Суспільне. Спорт.
У півфіналі змагань українка у двох сетах обіграла 5-ту ракетку світу Джессіку Пегулу (США) – 7:6(4), 6:1.
Українка програвала у першій партії 1:5, але зуміла повернутися в гру та переламати перебіг поєдинку. Першу партію Костюк виграла з рахунком 7:6, а у другій не залишила американці шансів – 6:1. У другому сеті українка не залишила першій ракетці турніру шансів, віддавши лише один гейм.
Матч тривав півтори години. Це була третя зустріч тенісисток. Українка вперше у кар'єрі здобула перемогу над тенісисткою з топ-5 світового рейтингу.
"Навіть не знаю, як зуміла перевернути хід матчу. Мені здається, що я просто трохи поспішала на початку гри, вибирала неправильні атакувальні удари. Обіграти тенісистку з топ-5 набагато складніше, ніж з топ-10, оскільки дівчата з топ-5 зазвичай набагато стабільніші. Це надзвичайно особлива і важлива перемога. Перед цим я двічі програла Джесс, тому емоції, безперечно, хороші", - сказала Костюк після півфіналу.
У фіналі 500-тисячника у США Марта зіграє проти Кеті Бултер, яка раніше у своєму півфінальному матчі закрила Емму Наварро. Фінал турніру в Сан-Дієго відбудеться у ніч на понеділок, 4 березня. Орієнтовний початок - о 01:00 за Києвом.
- Нагадаємо, 20 лютого ще одна українська тенісистка Еліна Світоліна (№ 20 WTA) пройшла в 1/8 фіналу турніру WTA 1000 у Дубаї, здобувши перемогу над німкенею Татьяною Марією (№ 50 WTA).
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