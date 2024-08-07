Український легкоатлет Дорощук вийшов у фінал Олімпіади в стрибках у висоту

Про це повідомляє "Суспільне Спорт".

Зазначається, що з цього виду спорту від України на Ігри в Парижі відібралися відразу три спортсмени: Олег Дорощук, Андрій Проценко та Владислав Лавський.

Проте Дорощук став єдиним українцем, який подолав кваліфікацію стрибків у висоту на Олімпіаді-2024, Лавський та Проценко її не пройшли.

Формат кваліфікації передбачав, що у фінал пройдуть усі стрибуни, що візьмуть планку 2,29 метра. Або ж увійдуть до топ-12 за результатами кваліфікації.



Олег Дорощук з першої спроби не зміг взяти висоту 2,24 метра, але йому вдалося це зробити з другої - спортсмен перелетів висоту та продовжив боротьбу у кваліфікації.



Українець все ж потрапив до фіналу завдяки тому, що одразу кілька стрибунів, які показували гірші результати на попередніх висотах, теж її не подолали.

Фінал чоловічих стрибків у висоту відбудеться в суботу, 10 серпня.