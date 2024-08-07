Український легкоатлет Дорощук вийшов у фінал Олімпіади в стрибках у висоту
Легкоатлет з України Олег Дорощук вийшов у фінал Олімпіади-2024 в стрибках у висоту. Він не взяв висоту 2,27 метра, але потрапив до топ-12 учасників фіналу
Про це повідомляє "Суспільне Спорт".
Зазначається, що з цього виду спорту від України на Ігри в Парижі відібралися відразу три спортсмени: Олег Дорощук, Андрій Проценко та Владислав Лавський.
Проте Дорощук став єдиним українцем, який подолав кваліфікацію стрибків у висоту на Олімпіаді-2024, Лавський та Проценко її не пройшли.
Формат кваліфікації передбачав, що у фінал пройдуть усі стрибуни, що візьмуть планку 2,29 метра. Або ж увійдуть до топ-12 за результатами кваліфікації.
Олег Дорощук з першої спроби не зміг взяти висоту 2,24 метра, але йому вдалося це зробити з другої - спортсмен перелетів висоту та продовжив боротьбу у кваліфікації.
Українець все ж потрапив до фіналу завдяки тому, що одразу кілька стрибунів, які показували гірші результати на попередніх висотах, теж її не подолали.
Фінал чоловічих стрибків у висоту відбудеться в суботу, 10 серпня.
- У середу, 7 серпня, на Олімпійських іграх у Парижі представники збірної України змагаються у 7 дисциплінах. Детальний розклад перегляньте за посиланням.
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