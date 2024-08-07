Олімпіада-2024: хто з українців виступає 7 серпня. Розклад
У середу, 7 серпня, на Олімпійських іграх у Парижі представники збірної України змагаються у 7 дисциплінах
Про це повідомляє офіційний сайт Олімпіади-2024.
Розклад змагань на 7 серпня
08:30 Легка атлетика. Спортивна ходьба, марафон, змішана естафета. Іван Банзерук, Людмила Оляновська
10:30 Веслувальний спринт. Байдарки-одиночки 500 м, кваліфікація, жінки. Марія Повх
11:05 Легка атлетика. Стрибки у висоту, чоловіки, кваліфікація. Владислав Лавський, Олег Дорощук, Андрій Проценко
12:00 Греко-римська боротьба. Чоловіки до 67 кг, 1/8 фіналу. Парвіз Насібов – Мате Немес (Сербія)
12:00 Греко-римська боротьба. Чоловіки до 87 кг, 1/8 фіналу. Жан Беленюк – Хайтао Цянь (Китай)
12:00 Вільна боротьба. Жінки, до 50 кг, втішний раунд. Юї Сусакі (Японія) – Оксана Лівач
12:40 Веслувальний спринт. Каное-одиночки 1000 м, кваліфікація, чоловіки. Павло Алтухов
16:00 Стрибки у воду. Трамплін 3 м, попередній раунд, жінки. Вікторія Кесарь
23:51 Бокс. Вагова категорія до 80 кг, чоловіки. Бій за золото: Нурбек Оралбай (Казахстан) – Олександр Хижняк
Як Україна виступає на Олімпіаді-2024
Збірна України здобула на Олімпійських іграх у Парижі 7 медалей - 2 золоті, 2 срібні та 3 бронзові.
3 серпня перше золото Україні принесли Ольга Харлан, Аліна Комащук, Олена Кравацька та Юлія Бакастова у командних змаганнях з фехтування на шаблях. 4 серпня олімпійською чемпіонкою у стрибках у висоту стала легкоатлетка Ярослава Магучіх.
Перше для нашої команди срібло 1 серпня виборов Сергій Куліш у стрільбі з малокаліберної гвинтівки з трьох положень на 50 м. 5 серпня другим у вправах на брусах став Ілля Ковтун в спортивній гімнастиці.
На рахунку Ольги Харлан також бронза в індивідуальних змаганнях з фехтування на шаблях. Ще дві бронзові медалі отримали легкоатлети. Ірина Геращенко стала третьою у стрибках у висоту, а Михайло Кохан - у метанні молота.
Окрім цього, щонайменше срібну нагороду собі гарантував боксер Олександр Хижняк у категорії до 80 кг, де він 7 серпня битиметься у фіналі.
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