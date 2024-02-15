УПЛ ТБ: в Україні запустять новий футбольний телеканал

Про це повідомила кореспондентка Еспресо Катерина Галко.

Починаючи з першого весняного туру тринадцять клубів УПЛ (окрім "Динамо", "Дніпро-1" та "Зоря") об'єдналися в телепул, організатором якого виступає Ліга.

Для трансляції матчів чемпіонату України у новому сезоні буде виділено три слоти – о 13:00, 15:30 та 18:00.

Комерційний директор УПЛ Максим Радченко презентував складові контенту каналу: студії, огляд туру, хайлайти матчів туру, повтори, ретро матчі, авторські програми, клубний контент.

Як заявили керівники УПЛ, до організації надійшла міжнародна допомога у розмірі 1,5 млн євро від дружніх європейських ліг, які воліють не називатися.

Наразі про прибуток мова не йде. Першочергове завдання – створити продукт, який буде доступним для максимально можливої кількості глядачів.

Принципова позиція УПЛ – не транслювати матчі на територію країн-агресорок.

Фото: Катерина Галко, Еспресо