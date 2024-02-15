УПЛ ТБ: в Україні запустять новий футбольний телеканал
Більшість клубів Української прем'єр-ліги об'єдналися в телепул та запускають новий футбольний телеканал УПЛ ТБ
Про це повідомила кореспондентка Еспресо Катерина Галко.
Починаючи з першого весняного туру тринадцять клубів УПЛ (окрім "Динамо", "Дніпро-1" та "Зоря") об'єдналися в телепул, організатором якого виступає Ліга.
Для трансляції матчів чемпіонату України у новому сезоні буде виділено три слоти – о 13:00, 15:30 та 18:00.
Комерційний директор УПЛ Максим Радченко презентував складові контенту каналу: студії, огляд туру, хайлайти матчів туру, повтори, ретро матчі, авторські програми, клубний контент.
Як заявили керівники УПЛ, до організації надійшла міжнародна допомога у розмірі 1,5 млн євро від дружніх європейських ліг, які воліють не називатися.
Наразі про прибуток мова не йде. Першочергове завдання – створити продукт, який буде доступним для максимально можливої кількості глядачів.
Принципова позиція УПЛ – не транслювати матчі на територію країн-агресорок.
Фото: Катерина Галко, Еспресо
- У четвер, 15 лютого, "Шахтар" приймає у Гамбурзі "Марсель" у першому матчі 1/16 фіналу Ліги Європи.
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